Il borgo dei fiori sta per sbocciare: ecco quando ammirare lo show

Fonte: 123rf Spello, il borgo dei fiori

C’è ancora tempo per ammirare le grandi esplosioni floristiche, quelle che durante la primavera ci hanno invitato a girare il mondo, e a esplorarlo in lungo e in largo, per incantare la vista e stordire i sensi. Questa volta, però, l’artefice del grande spettacolo non è Madre Natura, o almeno non è da sola.

In Italia, e più precisamente in provincia di Perugia, esistono migliaia di persone che lavorano silenziosamente tutto l’anno con l’obiettivo di realizzare quello che è lo spettacolo più grandioso, colorato e profumato del BelPaese. Si tratta di un evento attesissimo che porta in scena tutta la bellezza di Madre Natura, grazie al lavoro minuzioso e sapiente degli infioratori.

Sono loro, infatti, gli artefici di uno dei più importanti eventi previsti in giugno. Sono sempre loro, ogni anno, a permettere al borgo dei fiori di sbocciare, e rinascere in tutta la sua bellezza, grazie alle artistiche e suggestive infiorate di Spello. Pronti a partire?

Bentornati a Spello, nel borgo dei fiori

Esiste un luogo, nel BelPaese, che sembra uscito da una cartolina di viaggio, un piccolo borgo incastonato tra le suggestive valli dell’Umbria alla stregua di un tesoro prezioso. Si tratta di Spello, meglio conosciuto come borgo dei fiori, nonché annoverato tra i più belli d’Italia.

Situato ai piedi del Monte Subasio, il borgo attira ogni anno numerosi visitatori che desiderano scoprire la bellezza del territorio a ritmo lento. Scorci pittoreschi e stradine acciottolate sono la cornice perfetta di una vacanza indimenticabile. Ma c’è un altro motivo per cui Spello è conosciuto ai più, ed è legato a quel soprannome che ha portato la sua fama in giro per il mondo.

Si tratta dei fiori, colorati e profumati, che abbelliscono di meraviglia gli edifici, le case, le strade e le piazze, attirando così viaggiatori provenienti da ogni parte del globo. Da maggio ad agosto, infatti, esemplari di ogni genere si trasformano in oggetti decorativi che arricchiscono ogni angolo del borgo.

Ci sono fiori, piante ed esemplari di erbacee che spuntano dai vasi di terracotta, che adornano gli ingressi e scendono dai balconi e dalle finestre. Tutto merito della manifestazione Finestre, Balconi e Vicoli fioriti, una competizione gentile che coinvolge tutti gli abitanti del borgo e che è volta a celebrare il legame d’amore indissolubile che esiste tra questo e i fiori.

Ma non è l’unica testimonianza di questo rapporto. A Spello, infatti, ogni anno vengono organizzate le artistiche infiorate del Corpus Domini, che portano la firma dei maestri infioratori: sono loro a trasformare questo borgo in un luogo delle meraviglie.

Fonte: Getty Images

Le infiorate artistiche di Spello: gli appuntamenti del 2023

Come abbiamo anticipato gli infioratori spellani lavorano tutto l’anno affinché la grandiosità dello show sia assicurata. Ricerca e raccolta dei fiori, mondatura, selezione e conservazione dei petali sono gli step che portano alla realizzazione di quadri e tappeti che trasformano il borgo ogni anno.

La manifestazione affonda le radici in secoli lontani e coincide con la festa religiosa del Corpus Domini, di cui lo show è un omaggio. Grazie alle composizioni floreali, infatti, vengono ricreate, tra le tante raffigurazioni, anche scene relative alla natività.

Le infiorate artistiche di questo 2023 andranno in scena l’11 e il 12 giugno colorando piazze e strade del borgo per un percorso delle meraviglie di due chilometri. Durante la manifestazione, inoltre, i viaggiatori potranno prendere parte all’iniziativa “Infiorata dei turisti” e diventare infioratori per un giorno.