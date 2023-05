Un tripudio di fiori sta per invadere questa città italiana: lo show è imperdibile

Fonte: Getty Images L'infiorata di Noto, Sicilia

Ogni anno, la città di Noto in Sicilia ospita uno spettacolo imperdibile e magnifico che abbellisce via Nicolaci con un meraviglioso tappeto di fiori colorati. Stiamo parlando dell’Infiorata, il celebre evento in cui gli artisti creano splendidi tappeti floreali utilizzando una varietà di fiori selvatici e petali che costeggiano le strade principali, rendendola una delle tradizioni più amate dai turisti e dagli abitanti del luogo.

Nel mese di maggio la città si trasforma in un grande laboratorio d’arte a cielo aperto, dove la creatività, la fantasia e la bellezza si incontrano per creare qualcosa di unico e indimenticabile. Quale occasione migliore, se non questa, per scoprire e riscoprire le meraviglie di questo luogo?

Le origini di una manifestazione incredibile

L’Infiorata di Noto è una celebrazione annuale che ha origine negli anni ’80 grazie alla collaborazione degli artisti floreali del luogo che si sono uniti con l’obiettivo di promuovere il turismo nella parte sud-orientale della Sicilia.

L’evento ha guadagnato grande fama nel corso degli anni e oggi la manifestazione attira i turisti di tutto il mondo, incantando con le sue magnifiche attrazioni barocche che valorizzano la scena culturale di questa splendida regione.

Questo evento, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Culturale dell’Umanità, celebra la fine della stagione primaverile dando voce agli abitanti di questa zona attraverso l’arte e la natura. I fioristi che partecipano alla competizione per la migliore creazione sono veri e propri artisti che ogni anno creano opere d’arte uniche, enormi tappeti floreali trasformando via Nicolaci in un’esplosione di colori e profumi senza paragoni.

Il festival, inoltre, include numerosi eventi culturali che si svolgeranno nelle vie e nei palazzi nobiliari della città.

Infiorata di Noto: le date

Oggi, l’Infiorata di Noto spicca come una delle più straordinarie celebrazioni in tutta l’Isola ed è senza dubbio la perfetta occasione per visitare tutto ciò che questa terra meravigliosa ha da offrire. Noto è una dei luoghi più affascinanti e pittoreschi della regione, con la sua maestosa architettura barocca, caratterizzata da rigogliosi ornamenti e dettagli decorativi.

Se volete immergervi a pieno e vivere un’esperienza autentica nell’anima siciliana, segnate nel calendario queste date e preparate i bagagli. L’Infiorata, infatti, sarà allestita nella giornata di venerdì 19 maggio e sarà visitabile dalle ore 9 del sabato fino al martedì successivo. Un evento unico che vi farà desiderare di tornare in Sicilia ogni anno.

L’Infiorata ha una tematica diversa ogni anno: dalle opere sacre a quelle ispirate alla cultura popolare, dagli animali mitologici alle donne famose della storia. Il tema di quest’anno è “Noto è Cinema”, e sarà raccontato attraverso 16 tradizionali bozzetti che ripresenteranno alcuni dei più grandi capolavori cinematografici girati proprio a Noto. Tra questi spiccano la Cavalleria Rusticana, Il Commissario Montalbano e Malena. Il primo bozzetto invece, realizzato dai ragazzi dell’Istituto d’Arte di Noto, raffigurerà lo stemma della città.

Contemporaneamente all’infiorata si snoderà un calendario fitto di eventi che offriranno spettacoli teatrali, serate musicali e intrattenimento mentre i negozi e i ristoranti della zona resteranno aperti per offrire una vasta gamma di prelibatezze a base di prodotti tipici a chilometro zero.