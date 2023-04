Aprile è il mese dei tulipani a Pralormo: le visite imperdibili

La primavera è un tripudio di colori incantevoli, soprattutto a Pralormo : il piccolo borgo piemontese è diventato famoso per i suoi tulipani, che ad aprile giungono nel loro massimo splendore. Qui si tiene un festival dedicato a questi bellissimi fiori, che attira ogni anno centinaia di curiosi. È l’occasione perfetta per immergersi nella natura e trascorrere un weekend all’aria aperta . Ecco quali sono gli appuntamenti da non perdere.

I tulipani di Pralormo, un vero spettacolo

A due passi da Torino, c'è un luogo che sembra uscire da una favola: stiamo parlando di Pralormo, un piccolo borgo adagiato su una collina, da cui gode di un bel panorama sulla rigogliosa natura che lo circonda. Uno dei suoi monumenti simbolo è il Castello dei Conti Beraudo, eretto attorno al XIII secolo e rimaneggiato pesantemente nella prima metà dell'800, fino ad assumere le sue sembianze attuali. Davanti al maniero, un tempo esisteva un grazioso giardino di rose: la sua trasformazione è avvenuta nel XIX secolo ad opera dell'architetto Xavier Kurten, che ne ha fatto un bellissimo parco all'inglese.

Oggi è possibile visitare il castello e i suoi meravigliosi giardini grazie ad alcuni percorsi guidati che si svolgono dall'inizio della primavera alla fine dell'autunno, per sfruttare così le giornate più calde e luminose. Si tratta di un'esperienza davvero suggestiva, alla scoperta della vita quotidiana all'interno di quella che è una delle più affascinanti dimore sabaude, che si svolgeva tra le decine di stanze riccamente decorate e quelle destinate ai domestici. È però all'aria aperta che si può godere della vera meraviglia: il parco, durante i primi mesi d'apertura, si veste di colori strabilianti grazie alla fioritura di tulipani e narcisi.

Ogni anno, qui vengono piantati oltre 100mila fiori (soprattutto tulipani), variando spesso nella scelta del colore e della disposizione, per offrire uno spettacolo sempre diverso. Particolarmente affascinante è, ad esempio, la collezione di tulipani neri che attira inevitabilmente moltissimi curiosi. Nel parco non ci sono solo fiori colorati: l'allestimento è volto a regalare un'esperienza a tutto tondo ai visitatori, mettendo a disposizione panchine per fare un picnic, una zona dedicata alla ristorazione e un'area per i cani, con tante ciotole di acqua fresca.

Gli eventi imperdibili a Pralormo

La primavera presso il Castello di Pralormo è una delle più belle d'Italia, da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Il parco apre i battenti dal 1° aprile al 1° maggio 2023 per il festival "Messer Tulipano": si tratta di un evento tra i più attesi, giunto ormai alla sua 23esima edizione. Oltre ad ammirare i tulipani, ci sono diverse manifestazioni tematiche che hanno come sfondo il giardino di Pralormo. Quest'anno, l'argomento collaterale del festival è "Flower Design", un'immersione nel mondo dei fiori e del loro interesse artistico in quanto fonte d'ispirazione per stilisti e designers.

Per sfruttare appieno una bella giornata primaverile trascorsa tra i tulipani, si può aggiungere una visita al Castello e ai suoi saloni incantevoli, che oggi si arricchisce di un nuovo percorso. Il primo, già da tempo in auge, è quello che conduce alla scoperta della vita quotidiana delle famiglie nobiliari che si sono susseguite tra queste mura. Quello recentemente inaugurato è invece dedicato ad un plastico di trenini d'epoca, con gallerie scavate nei muri e paesaggi ricostruiti in miniatura. La visita include anche una grande collezione di locomotive e vagoni del periodo compreso tra fine '800 e la prima metà del '900.