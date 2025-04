Laboratori, spettacoli, musei e bicicletta: gli appuntamenti da non perdere in famiglia nel mese di maggio

Con la primavera ormai nel pieno, maggio è il momento ideale per trascorrere più tempo all’aperto e scoprire nuove attività da fare insieme ai bambini. Laboratori, spettacoli, visite guidate e biciclettate all’aria aperta: il calendario di eventi per bambine, bambini e famiglie si fa ricco di proposte. Ecco i nostri consigli.

9 maggio – Giornata d’azione Streets for Kids in tutta Italia

Anche in Italia, il 9 maggio si celebra la Giornata d’azione Streets for Kids, un’iniziativa europea che coinvolge attivisti, scuole e famiglie per chiedere strade più sicure e vivibili per bambine e bambini. L’obiettivo è rendere reali e quotidiane strade scolastiche libere dal traffico, dove si possa andare a scuola a piedi, in bici o con il monopattino in tranquillità e massima sicurezza. La giornata fa parte di una mobilitazione più ampia, comunitaria e partecipata, dal 5 al 23 maggio, con eventi in numerose città italiane. Sul sito della campagna è possibile consultare la mappa aggiornata per scoprire le iniziative più vicine.

10 e 11 maggio – Bimbimbici

Ancora mobilità lenta: Bimbimbici è la manifestazione nazionale promossa da FIAB per incentivare la mobilità attiva e l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Si svolge sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 in numerose piazze italiane con pedalate in sicurezza lungo le vie cittadine, rivolte soprattutto a bambine, bambini e ragazzi, ma aperte a tutta la cittadinanza. L’evento è anche una festa per chi ama la bicicletta, la natura e desidera vivere in armonia con l’ambiente, ribadendo la necessità di spazi urbani più sicuri e sostenibili, con piste ciclabili e zone verdi. In preparazione alla due giorni, da lunedì 5 maggio si rilancia l’iniziativa Tutti i giorni a scuola a piedi oppure in bici, promuovendo pedibus e bicibus quotidiani come gesto concreto per chiedere città a misura di persona e aria più pulita. Tutti gli eventi sono consultabili sul calendario ufficiale di FIAB.

15- 19 maggio – Salone del Libro di Torino 2025

Dal 15 al 19 maggio 2025 il Lingotto Fiere ospita la 37° edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, con un ricco programma dedicato anche alle nuove generazioni. Oltre all’ampia presenza di case editrici specializzate in editoria per l’infanzia e l’adolescenza, l’evento propone anche laboratori, incontri e attività per bambine, bambini e teenagers. Bookstock è lo spazio centrale riservato ai più giovani, con attività che uniscono la passione per i libri e per gli altri linguaggi artistici come fumetto, cinema, arte, digitale. Alla fascia 0-6 anni sono dedicati laboratori come Nascere con i libri e Crescere con i libri; mentre per i 6-11 anni sono allestiti spazi dedicati a illustrazione, scrittura, scienza e lettura. Circa 300 invece gli appuntamenti coinvolgono studenti e studentesse, con incontri con scrittori e pensatori. Per i più piccoli sono in programma letture con autori e illustratori come Gek Tessaro, Arianna Papini, Irene Penazzi, Elisa Mazzoli e altri.

10 e 11 maggio – Il segreto di Sirius al Castello di Padernello

Nel weekend del 10 e 11 maggio, il Castello di Padernello, maniero quattrocentesco immerso nella Bassa Bresciana, apre le sue porte al mondo di Harry Potter con “Il segreto di Sirius”, un evento ideato dall’Associazione Ludiluna che unisce gioco di ruolo dal vivo ed escape room. I partecipanti, accolti da attori in costume, vengono suddivisi nelle Case di Hogwarts dal Cappello Parlante e coinvolti in una missione magica ispirata alla saga: salvare un potente oggetto nascosto da Sirius Black prima della sua prigionia ad Azkaban. Il percorso si snoda tra enigmi e prove da superare in squadra, in un’esperienza immersiva di 90 minuti tra le stanze del castello. Le sessioni pomeridiane di sabato (ore 15 e 17:30) e domenica (ore 10:30, 14:30 e 17) sono pensate per bambine, bambini e famiglie, mentre quelle serali (sabato alle 20:30 e 22:30, domenica alle 19:30) si rivolgono a un pubblico adulto. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a info@ludiluna.it o chiamando il 366 3430683.

3 e 4 maggio – Venezia Comics

Dal 3 al 4 maggio 2025, Venezia Comics torna a Mestre, presso lo storico Forte Marghera, con una nuova edizione del festival che celebra il mondo del fumetto e della cultura pop. Realizzato dall’associazione culturale VeneziaComix, che dal 2006 si impegna nella promozione e tutela della cultura del fumetto e della narrazione per immagini, l’evento rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di graphic novel, manga, comics e cultura nerd. Oltre alle esposizioni e agli stand di fumettisti, editori e artisti, il festival vanta un ricco programma di attività, tra cui incontri con autori, workshop e spettacoli.

17 maggio – Notte Europea dei Musei alla Sapienza

Torna sabato 17 maggio l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei e, con essa, anche l’ottava edizione del Maggio Museale del Polo Museale Sapienza. A partire dalle ore 15, i musei dell’università accolgono famiglie, bambine, bambini e visitatori di tutte le età con laboratori ludico-didattici, visite guidate e attività pensate per avvicinare il pubblico al patrimonio culturale in modo creativo e accessibile. Dalle 20 si entra nel vivo della Notte dei Musei, con il concerto della Salt Street Band sulla terrazza del Rettorato e un ricco programma di mostre, eventi, visite tematiche e iniziative fino a mezzanotte. L’ingresso è gratuito e la disposizione ravvicinata dei musei consente di esplorare in poco tempo diverse collezioni.

17 e 18 maggio – Buongiorno Ceramica!

Un intero fine settimana dedicato all’arte della ceramica, tra tradizione e sperimentazione. Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 torna Buongiorno Ceramica!, la festa diffusa che coinvolge 58 comuni italiani, da nord a sud, in un viaggio affascinante tra botteghe, musei, atelier e laboratori aperti al pubblico. Giunta all’undicesima edizione e promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica, la manifestazione propone oltre 500 appuntamenti in due giorni, con laboratori per bambine, bambini e adulti, visite guidate, dimostrazioni dal vivo, mostre e performance che attraversano linguaggi diversi, dalla musica al teatro, fino alla letteratura e al cinema passando ovviamente per l’artigianato.

16-18 maggio – Il Festival delle Meraviglie al Parco BAM Circus a Milano

Dal 16 al 18 maggio si tiene presso il giardino botanico di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano la quarta edizione di BAM Circus – il Festival delle Meraviglie al Parco, tre giorni di Festival di teatro di strada e arti circensi contemporanee in stretta connessione con la natura. Un grande evento che si sviluppa attorno al concetto di meraviglia e ai modi per accoglierla in città e dentro di noi. Questa edizione 2025 affronta i temi della fragilità umana e della vulnerabilità. Tra gli eventi in programma: performance, acrobazie che sfidano la gravità, spettacoli itineranti, giochi e laboratori per tutta la famiglia.

Caccia al tesoro al Castello Sforzesco

Una terribile sciagura si è abbattuta sul Castello Sforzesco: qualcuno è riuscito a superare le alte mura e a rubare il ricco tesoro del Duca. Per ritrovarlo, dame, cavalieri, bambine, bambini e adulti sono chiamati a partecipare a una grande caccia al tesoro tra le mura esterne del Castello. Tra indovinelli, prove di abilità e giochi di squadra, la visita guidata si trasforma in un’avventura coinvolgente che unisce racconto storico e attività ludica. Un’occasione divertente e originale per scoprire uno dei luoghi simbolo di Milano insieme a tutta la famiglia. L’attività, pensata per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, ha una durata di 90 minuti e si svolge domenica 4, 11 e 18 maggio alle ore 10:30. Il biglietto non include l’ingresso ai musei del Castello.

10 e 11 maggio – Kid Pass Days

L’undicesima edizione dei Kid Pass Days si svolge sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 con oltre 150 eventi in simultanea in 120 musei e sedi culturali da nord a sud. L’obiettivo? Scoprire il patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale d’Italia grazie ad attività pensate per bambine e bambini da 0 a 12 anni. La maratona coinvolge città come Milano, Roma, Torino, Venezia, Napoli, Bologna e Firenze, animate da laboratori, letture animate, spettacoli e visite guidate organizzate in collaborazione con musei, biblioteche, librerie, teatri e associazioni. Tra le novità di quest’anno, l’anteprima di domenica 4 maggio alla Casa di The Human Safety Net a Venezia propone una giornata di laboratori e letture, con la partecipazione di ospiti speciali come Laura Carusino di Rai Yoyo. Gli eventi si tengono sia in presenza sia online e si sviluppano lungo tre filoni tematici: A tutta scienza, Piccoli artisti e I love history, con l’intento di rendere la cultura sempre più a misura di bambina e bambino.

Le Archeoavventure a Bologna

Le Archeoavventure sono attività organizzate dal team ArcheoRoad in collaborazione con Bologna Bimbi, e si svolgono tra Bologna e provincia, in luoghi ricchi di fascino, come musei, parchi e siti archeologici: eventi a misura di bambine, bambini e famiglie, per scoprire la storia attraverso il gioco, l’avventura e l’esperienza diretta. Sabato 10 maggio alle ore 11 (durata 2 ore) l’Archeo Gita Alla scoperta degli Etruschi camminando per la città è una passeggiata guidata alla scoperta delle tracce etrusche di Bologna pensata per bambini in età scolare accompagnati. Stesso giorno e stessa ora per la Caccia al tesoro Archeo Avventura nella storia di Bologna, un’avventura con bussola, mappa e indizi per scoprire la Bologna etrusca e medievale, tra Piazza San Domenico, Palazzo Re Enzo e via San Nicolò (durata un’ora e mezza). Domenica 11 maggio dalle 11 alle 13 l’Archeo Gita Miti e leggende nel mondo antico è un percorso alla scoperta delle divinità e dei simboli dell’antichità attraverso monumenti e giochi; sabato 24 maggio alle 15.30 (un’ora e mezza) appuntamento con la Caccia al tesoro Animali fantastici e dove trovarli, una passeggiata tra le vie del centro alla scoperta di creature mitologiche scolpite o raffigurate nei monumenti, in un percorso tra Piazza Maggiore, via Ugo Bassi e Piazza Cavour.

A Napoli il parco di gonfiabili più grande d’Europa

Fino all’11 maggio 2025, in via Nuova Agnano a Napoli, sarà possibile vivere l’esperienza di SuperJUMP, il parco di gonfiabili più grande d’Europa. Un’area al coperto e riscaldata di oltre 2000 metri quadrati, interamente dedicata al gioco e al movimento, pensata per bambine, bambini e famiglie. L’ingresso è riservato a bambini tra i 3 e i 12 anni, con sessioni di circa 90 minuti. I più piccoli possono muoversi in autonomia oppure in compagnia, tra strutture gonfiabili giganti progettate per offrire un’attività motoria sicura e coinvolgente. I bambini sotto i 3 anni entrano gratuitamente, mentre gli adulti pagano solo se accompagnano i figli all’interno dei giochi. L’apertura è prevista il lunedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19.30; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. I prezzi variano tra i 12 e i 15 euro, con sconti nei giorni feriali. I biglietti sono acquistabili al botteghino, sulla pagina Divertimento in Città o tramite il circuito Primafilaticket.

Fiabe di Primavera 2025 all’Orto Botanico di Napoli

Torna anche nel 2025, per la sua 29ª edizione, la rassegna Fiabe di Primavera nel verde dell’Orto Botanico di Napoli. Fino al 31 maggio, ogni fine settimana, bambini e adulti possono partecipare a rappresentazioni teatrali itineranti pensate per tutte le età. Gli spettacoli durano circa un’ora e mezza e sono ambientati tra alberi, sentieri e scorci naturali. Nel mese di maggio sono in scena due produzioni firmate da Giovanna Facciolo. Dal 3 al 31 maggio, Le Favole della Saggezza sono ispirate ai racconti di Fedro, Esopo e La Fontaine; dal 7 al 31 maggio, va in scena Artù e Merlino, spettacolo ispirato alle leggende del Ciclo Bretone e pensato per bambine e bambini dai 5 anni. Ogni replica è riservata a un massimo di 80 bambini. La prenotazione è consigliata.