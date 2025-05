L'Amerigo Vespucci approda a Cagliari dal 19 al 22 maggio: visite, eventi e cultura in una tappa unica nel cuore del Mediterraneo

Tra il 19 e il 22 maggio, il porto di Cagliari ospiterà una delle imbarcazioni più rappresentative della storia navale italiana: l’Amerigo Vespucci. Considerata “la nave più bella del mondo”, il celebre veliero della Marina Militare approderà nel capoluogo sardo per la quattordicesima tappa del suo tour nazionale, per l’unica sosta in Sardegna del suo viaggio lungo la penisola.

L’arrivo è previsto nella tarda serata del 19 maggio, con un ingresso spettacolare nel Golfo di Cagliari, dove sarà protagonista di una veleggiata in compagnia di Luna Rossa. A coronare l’evento, una cerimonia solenne in presenza delle autorità civili e militari, impreziosita dalle note della Banda della Brigata “Sassari” e dalla Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno.

L’Amerigo Vespucci a Cagliari: simbolo di eleganza e tradizione marinara

Varata nel 1931, l’Amerigo Vespucci rappresenta un capolavoro di ingegneria navale e tradizione marinara italiana. Il suo profilo inconfondibile, con tre maestosi alberi e vele in tela olona, continua a incantare osservatori di ogni età. Utilizzata ancora oggi come nave scuola dalla Marina Militare, è un simbolo vivente dell’eccellenza formativa e tecnica italiana.

Durante la sosta a Cagliari, la nave si trasformerà in un vero e proprio museo galleggiante, aperto ai cittadini e ai turisti desiderosi di scoprire la vita quotidiana a bordo, le tecniche di navigazione tradizionali e il fascino delle storie custodite tra i suoi ponti in legno. L’equipaggio sarà disponibile ad accogliere i visitatori, offrendo spiegazioni dettagliate e condividendo aneddoti sulla vita marinara.

L’Amerigo Vespucci sarà ormeggiata presso la Banchina Ichnusa e sarà accessibile al pubblico gratuitamente. Tuttavia, per garantire un’esperienza sicura e ordinata, l’ingresso sarà consentito soltanto previa prenotazione online (attualmente l’evento è sold out).

Le visite si svolgeranno in due momenti distinti: lunedì 20 maggio dalle 16:00 alle 21:00, e martedì 21 maggio dalle 14:00 alle 17:00. Il sistema di prenotazione, disponibile sul sito ufficiale dell’evento, permette di selezionare una fascia oraria e ricevere un biglietto elettronico da esibire all’ingresso.

Data l’alta affluenza attesa, è consigliabile prenotare con largo anticipo e tenere conto delle eventuali modifiche organizzative legate alle condizioni meteo o alle esigenze operative della Marina.

Prepararsi alla visita: indicazioni utili

Visitare una nave storica come l’Amerigo Vespucci è un’occasione unica, ma richiede anche alcune attenzioni pratiche. È consigliato presentarsi con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario di prenotazione, per agevolare le operazioni di controllo all’ingresso. È obbligatorio portare con sé un documento d’identità valido, che potrà essere richiesto per l’accesso a bordo.

Il percorso di visita, sebbene guidato e sicuro, include passerelle strette e scale ripide, tipiche di un veliero d’epoca: per questo motivo, è bene indossare scarpe comode e prestare attenzione ai propri movimenti. Inoltre, è fondamentale attenersi alle indicazioni del personale presente, evitando di toccare strumenti o oggetti esposti, spesso di grande valore storico.

Il Villaggio IN Italia: innovazione, cultura e sostenibilità

Accanto all’esperienza a bordo, i visitatori potranno immergersi nelle iniziative del villaggio itinerante “IN Italia”, allestito in prossimità del porto. Promosso dalla Marina Militare in collaborazione con partner istituzionali e privati, il villaggio rappresenta una vetrina delle eccellenze italiane, con particolare attenzione all’innovazione, alla cultura e alla sostenibilità ambientale.

All’interno del villaggio saranno presenti stand dedicati all’artigianato di qualità, alle nuove tecnologie e ai progetti di educazione ambientale. Non mancheranno spazi interattivi pensati per le famiglie, spettacoli dal vivo, laboratori per bambini e momenti di divulgazione scientifica e culturale. Una vera e propria festa del sapere e dell’orgoglio nazionale, che arricchisce l’arrivo del Vespucci con contenuti adatti a tutti.

Eventi collaterali e iniziative culturali

Durante la permanenza della nave in Sardegna, sono previsti anche eventi simbolici che ne amplificano il valore culturale e sociale. Il 20 maggio, ad esempio, a Ozieri sarà consegnato il “Premio Lions Ozieri” al comandante Giuseppe Lai, in riconoscimento dell’impegno e della professionalità della Marina Militare.

Sempre a bordo, tornerà in azione la Fondazione Francesca Rava con un’attività educativa rivolta ai giovani partecipanti del progetto “Borse Blu”, un’iniziativa che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulle professioni del mare e sul valore della solidarietà.

Di grande rilievo anche il progetto “Il Vespucci incontra la cultura”, frutto di un accordo tra il Ministero della Cultura e altri dodici dicasteri. L’iniziativa permette, durante la sosta del veliero, di accedere con uno sconto speciale ai musei e ai luoghi della cultura della città ospitante. A Cagliari, dunque, sarà possibile visitare i principali siti culturali usufruendo di una riduzione sul biglietto, promuovendo un connubio virtuoso tra patrimonio navale e patrimonio artistico.

Il protocollo, siglato dal direttore generale dei Musei Massimo Osanna e dal rappresentante di Difesa Servizi Luca Andreoli, nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze italiane, mettendo in rete le esperienze di promozione culturale con le missioni istituzionali della Marina Militare.