Meteo: altra giornata soleggiata e mite

editato in: da

Anche oggi l’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola, con temperature che si manterranno ancora ben al di sopra delle medie stagionali.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi il cielo si presenterà in prevalenza sereno, con qualche nuvola in più solo in Liguria e nelle regioni tirreniche: tutte zone dove comunque si potrà lasciare a casa l’ombrello, perché non sono attese piogge.

A far notizia quindi saranno soprattutto le temperature che, nonostante una lieve flessione, anche oggi rimarranno decisamente al di sopra della norma, con valori tipici del mese di aprile in gran parte del Paese.

La situazione meteo però è destinata a cambiare nella giornata di domani, venerdì, quando l’avvicinarsi di una perturbazione favorirà il graduale aumento della nuvolosità e poi, alla fine del giorno, anche l’arrivo di piogge diffuse su regioni centrali adriatiche e Sud, con nevicate sul versante adriatico dell’Appennino Centrale a quote medio-alte.

Prima di abbandonare l’Italia poi questa perturbazione nella giornata di sabato porterà ancora qualche pioggia residua al Sud, mentre domenica il tempo sarà asciutto e soleggiato in gran parte d’Italia.