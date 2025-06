Tutte le magnifiche location in cui è stato girato il film The Queen, con la celebre interpretazione di Helen Mirren nei panni della Sovrana d'Inghilterra

Le location del film The Queen - La Regina

Quando si parla della regina Elisabetta II, questo film è senza dubbio memorabile tanto quanto i luoghi che attraversa. Il Regno Unito e i suoi intrecci di corte rimangono sempre fonte di curiosità per molti. Lo stesso vale poi per le location che incorniciano ogni momento. The Queen – La Regina del 2006, diretto da Stephen Frears, racconta una figura iconica anche grazie ai luoghi che decide di inquadrare, gli equilibri e i disagi di una delle famiglie più note al mondo, quella reale.

Di cosa parla The Queen – La Regina

Il film parte con una tragedia che sconvolge il mondo: la Principessa Diana perde la vita in un drammatico incidente. Mentre il dolore collettivo scuote il Regno Unito, la regina Elisabetta II si rifugia con la famiglia reale nel castello di Balmoral, apparendo distante e impassibile di fronte al cordoglio nazionale. Nel frattempo, Tony Blair, da poco insediato come Primo Ministro, comprende quanto sia urgente offrire conforto e vicinanza alla popolazione. In un clima carico di tensione emotiva, Blair si trova davanti a una sfida delicata: colmare la distanza tra una monarchia tradizionalmente riservata e un popolo in cerca di empatia e condivisione.

Dove è stato girato?

Le due ambientazioni principali del film sono la residenza londinese della monarca, Buckingham Palace e il Castello di Balmoral, l’amato rifugio scozzese della famiglia reale nell’Aberdeenshire.

Buckingham Palace

Buckingham Palace, in origine, era una grande residenza costruita per il Duca di Buckingham nel 1703, nota come Buckingham House. Nel 1761 fu acquistata da Re Giorgio III e successivamente ampliata nel corso del XIX secolo. Divenne la residenza londinese del monarca britannico solo con l’ascesa al trono della Regina Vittoria nel 1837. Nel film, giustamente, gli interni sono stati girati altrove. Diversi castelli e dimore signorili sono stati sapientemente uniti e utilizzati per le riprese. Quando ad esempio Sua Maestà si sveglia con la notizia che il Partito Laburista, sotto la guida di Tony Blair, ha vinto le elezioni generali del maggio 1997, la sua camera da letto “di palazzo” è la Lady Melbourne Suite a Brocket Hall, appena a ovest di Welwyn Garden City, nell’Hertfordshire.

L’ufficio e la sala da pranzo, invece, dove il Segretario Privato Robin Janvrin (Roger Allam) fornisce a lei, e a noi spettatori, una breve presentazione del futuro Primo Ministro, sono il Salotto e la Sala da Ballo della stessa casa. Un tempo dimora del caduto in disgrazia Lord Brocket, incarcerato per frode assicurativa, Brocket Hall è oggi un centro conferenze, ristoranti e campi da golf. È possibile ammirarla dal sentiero pubblico che corre a est di Marford Road, quasi di fronte al pub Crooked Chimney.

Balmoral

Balmoral è stata un rifugio prediletto dai membri della famiglia reale fin dal 1852, quando la tenuta e il suo castello originale furono acquistati dal Principe Alberto, consorte della Regina Vittoria. La dimora esistente fu ritenuta troppo piccola, quindi l’attuale Castello di Balmoral fu costruito nel 1856 in quello che oggi è chiamato stile baronale scozzese. I giardini di Balmoral furono aperti al pubblico nel 1931 e sono ora aperti tutti i giorni da aprile a fine luglio, dopodiché Sua Maestà vi giunge per il suo soggiorno annuale. La Sala da Ballo è attualmente l’unica sala del castello visitabile dal pubblico.

Per il film, l’interno di Balmoral, con la sua elaborata scala in legno intagliata, è quello del Castello di Cluny, a Sauchen nell’Aberdeenshire, in Scozia. Costruito intorno al 1604, il Castello di Cluny è appartenuto nel corso dei secoli a tre rami distinti delle famiglie Gordon e, a metà del XVIII secolo, diede rifugio ai ribelli giacobiti (che volevano sostituire Re Giorgio II con Carlo Stuart). Tra il 1820 e il 1870 il castello relativamente piccolo, fu trasformato nell’attuale dimora merlata. È ancora di proprietà privata e non è aperto al pubblico, sebbene ospiti eventi aziendali e sia possibile celebrare il proprio matrimonio nella sua cappella. Il castello stesso e la spettacolare vista sul mare sono stati accuratamente tenuti fuori dalle riprese. Se avete visto il castello, ci sono buone probabilità che lo possiate riconoscere come l’imponente dimora di Lord Summerisle (Christopher Lee) nel classico horror del 1973 L’uomo di vimini.

Curiosità sulle location

Southend

Quando la bara di Diana, avvolta nella bandiera, arriva nel Regno Unito, l’aeroporto di Londra Southend (circa 65 chilometri a est di Londra) ha sostituito quello militare di RAF Northolt. L’aeroporto di Southend era già apparso sullo schermo nel film di James Bond del 1963, Goldfinger.

Halton House

L’atrio e la grande scalinata dove ai Blair viene impartita una rapida spiegazione del protocollo reale “in presenza”, sono quelli di Halton House (RAF Halton), Halton, Buckinghamshire – sebbene il budget non fosse sufficiente per stendere un vero tappeto rosso in tinta con il palazzo. Anche quando Blair affronta il suo primo incontro forzato con Sua Maestà, mentre Cherie Blair (Helen McCrory) fa un inchino piuttosto svogliato, ci troviamo in questa location. Halton è una casa di campagna sulle Chiltern Hills, sopra il villaggio di Halton, vicino ad Aylesbury, costruita nel 1883 per Alfred de Rothschild, membro della potente famiglia di banchieri.

Attualmente è la mensa principale degli ufficiali della RAF Halton e non è aperta al pubblico. Halton è apparso anche nel musical Evita del 1996, in un casinò ne Il mondo non basta del 1999, in Crudelia della Disney, nel film del 1999 tratto da Un marito ideale di Oscar Wilde, in Quello che una ragazza vuole (2003), in Matrimoni e pregiudizi (2004), in Giovani aquile (2006) e in Il discorso del re (2010).

Old Royal Naval College

Un filmato originale del cinegiornale mostra la vista aerea di Tony Blair all’arrivo a Buckingham Palace, nel film invece l’arrivo con Michael Sheen nel ruolo del futuro Primo Ministro è stato filmato nel cortile interno del Queen Anne Block dell’Old Royal Naval College, Londra. Il campus del college è stato utilizzato per innumerevoli film, diventando di nuovo Buckingham Palace ad esempio in Giochi di potere di Phillip Noyce del 1992, con Harrison Ford.

Brocket Hall

Brocket Hall, di cui parlavamo prima, è stata notoriamente l’ambientazione del classico horror del 1957 La notte del demonio, oltre ad apparire nel remake del 1991 di Un bacio prima di morire di Ira Levin, con Matt Dillon e Sean Young. I terreni della tenuta sono stati utilizzati per Highlander e per il film fantasy d’avventura del 1988 di Ron Howard, Willow.