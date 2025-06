The Jackal: le incredibili location del cult tratto dal romanzo di Forsyth

Fonte: iStock/Ufficio stampa Le location del film The Jackal

The Jackal è uno di quei thriller che ha lasciato un segno indelebile nel cinema d’azione degli anni ’90, tratto dal celebre romanzo di Frederick Forsyth, autore di thriller politici e spionistici di grande successo scomparso il 9 giugno 2025. Il film, uscito nel 1997 e interpretato da Bruce Willis e Richard Gere, è ambientato in un affascinante e variegato scenario europeo che fa da sfondo a una caccia spietata tra un assassino professionista e un agente in pensione. La produzione ha lavorato dal 19 agosto al 30 novembre 1996, girando in location internazionali. Chuck Pfarrer aveva scritto la prima sceneggiatura per adempiere agli obblighi contrattuali con lo studio, poi Kevin Jarre riscrisse la sceneggiatura di Pfarrer, contribuendo alla storia di fondo e al personaggio di Richard Gere. Se sei un appassionato di viaggi e cinema, scopri con noi le location europee più iconiche che hanno reso The Jackal un cult imperdibile.

Di cosa parla

Il film racconta la storia di un misterioso e letale assassino professionista noto come The Jackal (interpretato da Bruce Willis), ingaggiato per eliminare un importante bersaglio politico negli Stati Uniti. Per fermarlo, le autorità reclutano un ex terrorista irlandese, Declan Mulqueen (Richard Gere), che ha un conto in sospeso con il Jackal. La caccia al killer si sviluppa tra diverse città europee, in un crescendo di tensione e colpi di scena, in cui Mulqueen deve anticipare ogni mossa dell’assassino per salvare la vita della sua vittima e prevenire un disastro politico di proporzioni enormi.

Fonte: iStock

Dove è stato girato

Le location di The Jackal sono una parte fondamentale del successo del film. Ogni città non è solo uno sfondo ma un vero e proprio protagonista, capace di evocare emozioni e di rendere la narrazione più credibile e coinvolgente. Per gli appassionati di viaggi, seguire le tracce del film significa immergersi in città ricche di storia, arte e cultura, scoprendo angoli nascosti e atmosfere uniche che hanno contribuito a creare il mito. Le scene sono state girate in numerose località europee, principalmente a Helsinki, in Finlandia, che ha rappresentato anche Mosca, e a Londra, Montreal, Chicago, nella Carolina del Nord, nella Carolina del Sud e in Virginia.

Helsinki e Porvoo

Tra i set individuati a Helsinki, in Finlandia, ci sono due vie centrali del quartiere Ullanlinna: Kapteeninkatu, caratterizzata dai suoi edifici in stile Art Nouveau, compare in alcune inquadrature cittadine; Tehtaankatu è un’altra strada riconoscibile durante le riprese in città. Porvoo, la pittoresca cittadina sul fiume, con la sua atmosfera storica, è stata utilizzata per ambientare alcune scene “russianeggianti” esterne: il centro storico con le tipiche casette in legno e le strade acciottolate appare in frame che simulano la Russia. Tra i punti segnalati troviamo luoghi come l’ex municipio e l’ufficio postale, riconoscibili per la loro architettura.

Fonte: iStock

Montreal

Parte del film è in realtà ambientata a Montreal, ma la metropolitana sostituisce anche quella di Washington, D.C. per lo scontro finale tra i due protagonisti. In particolare è stata riconosciuta la fermata Lionel Groulx in alcune scene del film, come potete vedere nel post Instagram qui sotto. Vediamo anche Bruce Willis guidare brevemente per le vie del centro e viene mostrata una piccola parte del porto della città canadese, anche se i personaggi la chiamano “una piccola città fuori Ottawa”.

Parigi

Parigi appare nel film come sfondo di alcuni momenti chiave. La città dell’amore e della luce, con i suoi boulevard e i celebri monumenti, offre un contrasto suggestivo al clima di suspense e pericolo, sottolineando il fascino e la complessità della trama. Tra le location possiamo ricordare la stazione della metropolitana Radisson, Place Marigny (Carré Marigny) e Rue de l’Alboni, ai piedi del Pont Bir Hakeim. La sequenza della fuga è stata girata alla stazione della metropolitana Radisson, mentre Place Marigny è stata utilizzata anche nel film Sciarada con Audrey Hepburn. The Jackal ha utilizzato anche altre location francesi come l’Hotel Negresco a Nizza.

Richmond, Virginia

La città americana è stata utilizzata come location principale per rappresentare Washington, D.C., grazie alla sua architettura e alla possibilità di ottenere permessi di volo per le riprese aeree, cosa più complicata nella capitale federale. Alcune delle principali location di Richmond utilizzate nel film sono: Henrico County Landfill per la scena del cimitero; Monroe Park, Landmark Theater e Great Shiplock Park impiegati in diverse scene, sebbene siano difficilmente riconoscibili nel film; Fourth and Cary Streets, dove è stata ricostruita la facciata di un ospedale pediatrico, utilizzata per una scena di sparo; e infine Dock Street per la scena finale dove avviene un conflitto tra i protagonisti. Inoltre, alcune riprese aeree sono state effettuate sopra il fiume James, con elicotteri che sorvolavano l’area del centro città. La produzione ha anche utilizzato edifici come il Landmark Theater (noto anche come The Mosque) per simulare ingressi di metropolitane e scene di sparatorie.