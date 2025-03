I luoghi di The Fabelmans, il film più personale di Steven Spielberg

Fonte: Ufficio stampa/iStock Le location del film The Fabelmans

The Fabelmans è senza dubbio il film più personale di Steven Spielberg e, per questo, alcuni dei luoghi che fanno da sfondo alla storia emozionante e biografica sono legati alla vita privata e professionale del regista noto per la sua abilità nel raccontare storie che toccano le corde più emotive dell’animo umano. Con questo film Spielberg esplora la sua infanzia, la sua passione per il cinema e le complessità delle dinamiche familiari. La trama ruota attorno a Sammy Fabelman, un giovane ragazzo che scopre il suo amore per il cinema, mentre naviga le difficoltà relazionali e le sfide personali dentro la sua famiglia disfunzionale.

Spielberg si ispira alla sua stessa vita, e le location scelte riflettono le diverse fasi della sua crescita, così come le esperienze che hanno forgiato il suo carattere e la sua carriera. Le ambientazioni del film non sono semplicemente sfondi ma incarnano le emozioni, i ricordi e le esperienze che hanno influenzato il regista, rendendo la storia ancora più personale e toccante. Nell’analizzare i luoghi in cui il film è stato girato, è fondamentale riconoscere come questi spazi contribuiscano a sviluppare non solo l’atmosfera, ma anche la narrazione stessa.

Attraverso le scelte di location, Spielberg riesce a catturare l’essenza di un’epoca e di una cultura, rendendo ogni scena fondamentale per la comprensione della storia e della sua evoluzione. La combinazione di elementi autobiografici e il contesto specifico fanno di The Fabelmans una pellicola che merita di essere esplorata sotto molteplici angolazioni, con particolare attenzione ai luoghi che hanno avuto un ruolo cruciale nel plasmare la vita e l’arte di uno dei più grandi cineasti del nostro tempo.

Dove è stato girato

The Fabelmans è stato girato negli Stati Uniti, tra Los Angeles, Malibu Beach, Point Dume, Santa Clarita, Sonoran Desert, Tucson, Tucson Mountain Park, Universal Studios Hollywood e Whittier. Una delle location più emblematiche è Tucson, in Arizona, che ha rappresentato la cornice ideale per le scene che richiamano la sua infanzia. Questa città offre un mix di paesaggi cittadini e desertici, elementi che hanno contribuito a creare un’atmosfera autentica e nostalgica, essenziale per la narrazione del film. In particolare, il quartiere in cui Spielberg è cresciuto è stato ricreato con attenzione ai dettagli, dimostrando quanto i luoghi stessi possano influenzare la memoria e le esperienze di vita. Inoltre, alcune scene cruciali sono state girate presso il Desert View High School, rappresentando così non solo una location di lavoro per il regista, ma anche un simbolo delle sue esperienze formative.

Altro luogo significativo è stato lo stato della California, dove diverse altre scene sono state filmate. I paesaggi californiani, con le loro caratteristiche uniche, sono stati scelti per riflettere la varietà di emozioni e situazioni che i personaggi affrontano nel corso della storia. La luce calda e la cultura visiva di questa regione hanno contribuito notevolmente alla realizzazione dell’atmosfera desiderata da Spielberg.

Orpheum Theatre

L’Orpheum Theatre ha aperto il 15 febbraio 1926 ed è stato il quarto e ultimo locale di Los Angeles per il circuito di vaudeville dell’Orpheum. Chiamato così in onore della figura mitologica greca, Orfeo, questo teatro ha una facciata Beaux Arts progettata dall’architetto di cinema G. Albert Lansburgh e un organo Mighty Wurlitzer, installato nel 1928. Nel 1989 è iniziata una ristrutturazione da 3 milioni di dollari. La sua location strategica permette ai visitatori di esplorare anche altre attrazioni nelle vicinanze, rendendo la visita un’esperienza ancora più gratificante. Inoltre, ci sono diverse opzioni di parcheggio nelle vicinanze, che rendono il tutto più comodo. Nel corso della sua esistenza, l’Orpheum Theatre ha ospitato alcuni dei nomi più grandi del mondo dell’intrattenimento. Dalle prime proiezioni di film ai concerti di artisti famosi, il teatro ha sempre avuto un ruolo cruciale nella vita culturale della comunità. Oggi continua a offrire uno spazio per talenti emergenti e spettacoli di alta qualità, mantenendo viva la tradizione dell’arte e dello spettacolo. Attualmente viene utilizzato per programmi televisivi come America’s Got Talent.

Moorpark

Situato al 45 East High Street, Moorpark è una location del film che si nota per il suo stile particolare. Si tratta di un polo artistico che Spielberg ha scelto per girare diverse scene importanti del film perchè aggiungeva autenticità all’ambientazione. L’High Street Arts Center ha una lunga e ricca storia come fonte di cultura e intrattenimento per i residenti di Moorpark. Nella sua prima incarnazione, l’El Rancho fu costruito nel 1927 per sostituire una vecchia struttura in legno che ospitava un cinema muto e aveva la particolarità di essere l’unico cinema “parlato” nell’estremità orientale della contea di Ventura. A volte indicato come Moorpark Theatre, chiuse come cinema negli anni 50 e fu utilizzato per produzioni scolastiche e comunitarie. Ebbe molte incarnazioni, fu persino utilizzato come negozio di cianfrusaglie. Nel 1983 riaprì come teatro per eventi “dal vivo” noto come Magnificent Moorpark Melodrama & Vaudeville Co.

La proprietà passò di mano diverse volte negli anni 80 e 90, con la chiusura definitiva del Moorpark Playhouse nel 1999. Nel 2001 Larry Janss, il cui padre e nonno svilupparono gran parte di Westwood e della San Fernando Valley, acquistò l’edificio con l’intento di creare un nuovo centro culturale per Moorpark. Rinnovò il teatro dentro e fuori, installando luci e apparecchiature audio, una nuova area di concessione, uno schermo cinematografico retrattile, nuovi impianti idraulici ed elettrici e un nuovo tendone. Dopo una competizione spensierata, il teatro fu rinominato The Theater on High Street e trasformato in un vivace locale per film classici, concerti dal vivo e spettacoli teatrali. Dopo diversi affitti a compagnie di produzione teatrali locali, la città, tramite la Redevelopment Agency, intraprese una nuova impresa: creare un luogo per le arti performative per la comunità di Moorpark e rinominarlo High Street Arts Center (HSAC).

New York

New York fa spesso da sfondo alle storie del grande schermo e anche Spielberg ha scelto la grande mela per alcuni momenti di The Fabelmans. La storia si muove nel passato, quindi la città che viene mostrata sullo schermo richiama il contesto dell’epoca. New York e i dintorni offrono al film alcuni paesaggi urbani e iconici, scorci metropolitani, e altri angoli caratteristici della city che aiutano a raccontare meglio la storia complessa dalle mille sfumature. Il regista di capolavori come E.T. – L’Extraterrestre, Schlinder’s List, Salvate il Soldato Ryan, ha scelto New York come location delle sue opere in diverse occasioni e, secondo le ultime notizie, proprio in questi giorni ha iniziato a girare un nuovo film proprio da quelle parti. Ancora non si sa molto a riguardo, ma dovrebbe trattarsi di un film sugli UFO che dovrebbe uscire nelle sale a Giugno 2026 con Emily Blunt protagonista che è stata avvistata sul set.

Se capitate a New York potreste ritrovarvi sul set e se siete fan del cinema di Spielberg presso il Culture Lab LIC, con l’occasione, dal 6 marzo al 20 aprile 2025 potreste anche visitare la mostra Art Exchange: Un ponte tra Italia e America, organizzata dall’Associazione Culturale Rambaldi Promotions per festeggiare il centenario della nascita dell’artista effettuata premio Oscar Carlo Rambaldi, creatore della creatura aliena E.T. di Spielberg che tutti amiamo fin dal 1982. All’interno della mostra anche il Robot Primitivo di Marco Marchese Borrelli, in arte Marcondiro, una scultura che si riallaccia naturalmente al mondo del cinema, traendo ispirazione dalle antiche rappresentazioni scultoree dei Giganti di Mont’e Prama di 3000 anni fa, fino alle forme avveniristiche e futuribili di un robot dalle fattezze aliene e primordiali per un dialogo tra passato e futuro.

Phoenix

La famiglia Spielberg si trasferì più volte durante l’adolescenza del regista. Suo padre, Arnold Spielberg, un affermato ingegnere elettrico con una brillante mente scientifica, era un pioniere della progettazione di computer. Le sue crescenti opportunità di carriera avrebbero sradicato la famiglia dall’altra parte del paese, poiché la madre di Steven, Leah, si era lasciata alle spalle la sua carriera di pianista concertista. A Phoenix, la famiglia viveva in una casa ranch su un unico piano nella zona di Arcadia piena di aranci; il quartiere era inizialmente sviluppato come un agrumeto. Sebbene le scene di Phoenix non siano state girate in Arizona, Spielberg le ha ricreate con la magia del suo team, tra cui Karen O’Hara, scenografa; Andrew Cahn, direttore artistico supervisore; e Andrew M. Siegel, attrezzista.

Nel film non ci sono scene di bar mitzvah o menzioni del nome della sinagoga di Phoenix a cui ha partecipato, ma l’ex sinagoga Beth Hebrew è il luogo in cui la famiglia e gli amici di Spielberg si sono riuniti per il traguardo del suo 13° compleanno. I suoi genitori hanno guidato per un tratto fino al centro di Phoenix per partecipare a quella che è stata la prima sinagoga ortodossa della città. Tra i fondatori della Beth Hebrew, costituita nel 1950, c’era un sopravvissuto all’Olocausto di nome Elias Loewy.