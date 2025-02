I luoghi di The Bikeriders, le location protagoniste del film di Jeff Nichols

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Finalmente anche in Italia si può vedere il film The Bikeriders di Jeff Nichols con protagonisti Jodie Comer, Austin Butler e Tom Hardy. Il titolo disponibile nel catalogo Sky e su Now racconta la nascita e la fine dei gruppi di motociclisti che hanno attraversato gli Stati Uniti e proprio per questo dà modo agli appassionati di viaggi di scoprire alcuni luoghi cult passando in modo particolare tra l’Ohio e il Kentucky. Vediamo insieme quali sono i luoghi più iconici e riconoscibili che vengono inquadrati e fanno da cornice alla trama.

I luoghi del film The Bikeriders: tra Ohio e Kentucky

Dopo una grande attesa causata da alcuni scioperi, il film The Bikeriders arriva anche in Italia. Il thriller drammatico a tinte crime racconta la storia del club di motociclisti fuorilegge i “Vandals MC”, e lo fa creando un legame con lo spettatore che viene portato in un mondo fatto di ribellione, fratellanza e pericoli. A fare la differenza ci pensa la fotografia straordinaria che immortala alcune location suggestive. La maggior parte delle riprese si è svolta negli Stati dell’Ohio e del Kentucky, territori che hanno saputo fornire lo scenario perfetto per il racconto cinematografico.

L’omaggio è chiaro: ci si ispira ai Sixties negli Stati Uniti, ovvero gli anni d’oro del motociclismo negli States, e lo si fa nelle regioni tra l’Ohio e il Kentucky dove la cultura dei biker è stata particolarmente sentita. I modelli più iconici? Le Harley-Davidson e le Triumph, spesso modificate per migliorare velocità e stile. Bande come gli Hells Angels e i Bandidos guadagnarono notorietà, mentre altri gruppi locali si riunivano per il puro piacere della guida e della fratellanza. Le strade tra Cincinnati, nello Stato dell’Ohio, e Louisville, nel Kentucky, divennero itinerari classici per i biker, che si ritrovavano in diner e iconiche stazioni di servizio lungo il percorso. Il movimento è stato fortemente influenzato dalla cultura popolare e viceversa, tanto che nonostante gli atti criminali e violenti c’è un’allure favoleggiata attorno al biker come simbolo di indipendenza e con una morale tutta sua.

In Ohio, molte scene chiave sono state girate a Cincinnati, una città che grazie ai suoi paesaggi urbani e alla sua versatilità visiva ha rappresentato la cornice ideale per il film. Tra i luoghi utilizzati spiccano il Northside Yacht Club, il New Richmond Farm e la storica Freeman Avenue. Anche il Junker’s Tavern e varie zone della contea di Hamilton hanno fatto da sfondo ad alcune sequenze cruciali. La città di Middletown, con il suo fascino industriale, ha ospitato riprese presso il Becket Paper Plant su Dayton Street e nei pressi della Mill Street a Lockland.

Nel Kentucky, invece, la produzione ha scelto ambientazioni ricche di atmosfera, come il Mainstrasse Village e la cittadina di Ludlow, capaci di trasportare lo spettatore in un’epoca passata. Altri scorci suggestivi includono il Taylor Southgate Bridge e il Purple People Bridge, due iconici ponti di Newport, oltre al caratteristico ristorante Pepper Pod, che aggiunge un tocco di autenticità al film. Grazie alla combinazione di location urbane, suburbane e paesaggi naturali, The Bikeriders dà modo di avere una resa visiva accattivante, capace di immergere il pubblico in un racconto coinvolgente tra motori rombanti e spirito di ribellione.

I luoghi a Newport

Newport, Kentucky, fa da fil rouge per tutte le riprese, si trova sulle rive del fiume Ohio e non distante da Cincinnati. La città è ricca di storia e negli anni ’60 era nota per locali, intrattenimento e una scena nightlife particolarmente vivace. Tra le location più riconoscibili il ponte Purple People pedonale che collega Newport a Cincinnati e deve il suo nome proprio alla tonalità dominante. C’è poi il Taylor-Southgate Bridge che unisce Newport a Cincinnati e si presta per creare riprese panoramiche uniche. Non meno importante il locale conosciuto come Junker’s Tavern nel quartiere Northside. La tavola calda conosciuta per l’atmosfera rustica e autentica ha aggiunto realismo al racconto.

Le location a Cincinnati

Il film The Bikeriders di Jeff Nichols sceglie la Chicago anni ’60 come ambientazione principale e proprio per questo alcune scene destinate a diventare cult mostrano Cincinnati, Ohio, come set. La città dell’Ohio viene scelta per la sua architetturica storia che racconta il Midwest in un periodo particolarmente suggestivo, quello dell’autunno. Tra i luoghi più rappresentativi c’è l’edificio a Lockland e più precisamente all’angolo tra Dunn e Mill Street. Non si tratta di una ricostruzione per il film, è un palazzo storico costruito nel 1910. Altre location della cittadina sono il Purple People Bridge e il Taylor-Southgate Bridge a Newport, il Pepper Pod Restaurant, il Northside Yacht Club, la Freeman Avenue a Price Hill e il Junker’s Tavern a Northside.

Cincinnati è considerata a oggi una delle città più dinamiche del Midwest degli Stati Uniti con una storicità importante, basti pensare che nasce nel 1788. Nella pagina della storia si sono susseguite crescite importante specialmente dal punto di vista commerciale e industriale ma a fare la differenza è sicuramente l’architettura che mixa lo stile neogotico al vittoriano. Tra i quartieri più iconici l’Over-the-Rhine dove si vedono numerosi edifici ottocenteschi alcuni dei quali compaiono proprio nella pellicola dedicata ai motociclisti.

I set a Cleves

Anche Cleves, a Ovest di Cincinnati fa parte delle location del film The Bikeriders. È stata fondata nel XIX secolo e ancora oggi ha il suo fascino storico caratteristico. Qui gli scorci riconoscibili sono quelli del parco motoristico Edgewater Motor Sports Park conosciuto per le gare di drag racing e altri eventi a tema e il Village Inn, un locale storico con un’ambientazione provinciale che ricalca in modo autentico gli anni Sessanta.

Cleves fa parte di Hamilton, una contea non distante di molti chilometri da Cincinnati; oggi è un ambiente tranquillo con una comunità molto unita ed è apprezzata per il parco Miami Whitewater Forest tra i più apprezzati per attività outdoor. Ma il vero motivo per cui viene fatto l’omaggio cinematografico è il legame con William Henry Harrison, il nono presidente degli Stati Uniti.