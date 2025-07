Ritorno al Futuro: 5 location della saga cult Anni ’80 che ogni fan dovrebbe visitare

iStock/Getty Ritorno al Futuro location

Dal 1985 in poi Ritorno al Futuro non è stato soltanto un successo cinematografico: è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, capace di ridefinire l’immaginario collettivo sul viaggio nel tempo. Le avventure di Marty McFly e del geniale, stralunato Doc Brown hanno attraversato epoche, generazioni e scenari memorabili, lasciando dietro di loro non solo citazioni e battute iconiche, ma anche una scia di luoghi diventati leggendari per i fan.

Dietro ai paradossi temporali, agli inseguimenti in skate e alle invenzioni fuori di testa, c’è una trilogia che ha saputo raccontare il tempo con intelligenza, ironia e cuore. E mentre la DeLorean sfrecciava tra passato e futuro, sullo sfondo prendevano vita location reali, tangibili, ancora oggi visitabili.

Scritta da Bob Gale e Robert Zemeckis, la saga Ritorno al Futuro ha superato ostacoli produttivi, scelte di casting controverse e anni di attesa prima di esplodere al box office nell’estate dell’85. Il resto è storia. O meglio: è storia del cinema. Oggi, nel nostro presente, c’è qualcosa di affascinante nel tornare a quei luoghi in cui il tempo si è, per un attimo, fermato. E allora, senza bisogno di un flusso canalizzatore, partiamo per un viaggio alla scoperta di 5 location reali in cui sono state girate alcune delle scene più iconiche della trilogia.

Getty

Il ballo del liceo di Marty

La scuola frequentata da Marty McFly e dal giovane George McFly è in realtà la Whittier High School, situata nella cittadina omonima a sud-est di Los Angeles. Ancora oggi l’edificio mantiene la sua facciata originale con il classico ingresso e le scale che si vedono in varie scene del film. Camminare davanti a quelle porte fa sentire come se stessi per entrare in una lezione con il professor Strickland. Qui si svolge una delle prime scene che inevitabilmente viene in mente quando si pensa a questa saga: Michael J. Fox che suona “Johnny B. Goode” al ballo di fine anno.

Nei panni di Marty, il giovane attore regala una performance piena di energia, mentre il pubblico si muove sulle note di un brano musicale non ancora scritto nel 1955. Questa scena porta Marty a dire: “Immagino che non siate ancora pronti. Ma ai vostri figli piacerà un sacco“. È un momento classico in cui gli elementi culturali dei diversi periodi della trilogia trascendono le generazioni e lasciano il segno.

Il famoso orologio di Courthouse Square

Pochi momenti nella storia del cinema sono emozionanti quanto il fulmine che colpisce la torre dell’orologio nel primo film di Ritorno al Futuro. Tra Doc che si occupa del cavo e Marty che porta la velocità della DeLorean a 88 miglia orarie con l’avvicinarsi della mezzanotte, la scena è ricca di colpi di scena e la posta in gioco è alta per entrambi i personaggi principali. È un momento di grande soddisfazione per i personaggi e per il pubblico, in gran parte dovuto alle interpretazioni di Fox e Lloyd.

Tutto si incastra al momento giusto: il fulmine colpisce la torre dell’orologio, Doc collega il cavo e la DeLorean trasporta Marty indietro nel 1985. La piazza con il celebre orologio della torre è probabilmente la location più iconica della trilogia. Si tratta del Courthouse Square, un set permanente all’interno degli Universal Studios di Hollywood. Anche se è stato modificato per altri film e serie TV nel corso degli anni, gran parte dell’atmosfera originale è rimasta intatta. Visitare questo luogo è come entrare letteralmente nel cuore di Hill Valley.

iStock

Sierra Railroad

Gli splendidi e ampi spazi aperti di Jamestown, in California, sono una location pittoresca per qualsiasi western. Mantenere viva e vegeta la sua rete ferroviaria ha dato i suoi frutti anche per la città, che le è valsa il titolo di California Historical Landmark. Rendendo omaggio a uno dei dettagli nascosti in piena vista di Ritorno al Futuro – Parte II, l’intera trama di Ritorno al Futuro – Parte III ruota attorno alle potenti locomotive attorno alle quali è stata costruita la città. La sua lussureggiante estetica rurale ha fatto sì che la città apparisse in diverse produzioni, tra cui il film Hidalgo (2004). Jamestown ha persino un museo dove è possibile ammirare il treno di Ritorno al Futuro – Parte III e altri oggetti di scena del film.

La DeLorean nel parcheggio del Twin Pines Mall

La scena in cui Marty viaggia per la prima volta nel tempo con la DeLorean è ambientata nel parcheggio del Twin Pines Mall. Questo centro commerciale esiste davvero e si chiama Puente Hills Mall, situato nella città di Industry, California. Anche se l’insegna è cambiata, l’edificio è facilmente riconoscibile per chi conosce il film a memoria. Di notte ha ancora quell’atmosfera sospesa e cinematografica che lo ha reso celebre. Con solo tre negozi principali rimasti e una serie di rapine con scasso, il centro commerciale potrebbe essere considerato in terapia intensiva con poche speranze per il suo futuro.

Getty

Nel deserto dell’Arizona

Nel film Ritorno al Futuro – Parte III (1990), quando Marty viaggia nel tempo fino al 1885 e si ritrova nel Vecchio West, alcune delle scene panoramiche con la DeLorean nel deserto sono state girate nella Monument Valley, al confine tra Arizona e Utah. Questo luogo iconico degli Stati Uniti è stato reso celebre da decine di western classici, e offre paesaggi mozzafiato con le sue formazioni rocciose rosse. È visibile soprattutto nella scena in cui Marty guida a cavallo o cammina nel paesaggio desertico, cercando di orientarsi nel nuovo contesto temporale.

Questa fu la location ideale secondo Doc Brown per riportare Marty al 1885, con ampi spazi aperti dove raggiungere le 142 km/h senza essere visto. Fu anche nello stesso luogo nel 1885, subito dopo essere stato teletrasportato indietro nel tempo, che Marty incontrò gli indiani inseguiti dall’esercito americano. Il drive-in prende il nome dalla fittizia tribù indiana Pohatchee che abitava la zona prima della fondazione di Hill Valley.

Anche se gran parte della cittadina western Hill Valley 1885 fu ricostruita in un set nella California del Nord (Sonora), le riprese della Monument Valley servono a dare profondità cinematografica alla nuova ambientazione western. Il set, costruito appositamente nel 1989, fu smantellato e rimosso dopo la produzione del film. Monument Valley è stata un set per numerosi altri film come Ombre Rosse (1939) e Sentieri Selvaggi (1956), ma anche in Easy Rider (1969), e Forrest Gump (1994), per citarne alcuni.