Fonte: IPA/Getty Images Sant Miquel del Fai e Celia Freijeiro

Una nuova soap opera (prodotta in realtà nel 2023) è pronta ad allietare i pomeriggi di Rai 1. Si chiama Ritorno a Las Sabinas (titolo originale Regreso a Las Sabinas) ed è una serie drammatica spagnola creata da Eulàlia Carrillo, che narra delle sorelle Molina, Gracia (Celia Freijeiro) e Paloma (Olivia Molina), che tornano al loro paese natale, Manterana, per prendersi cura del padre malato. Gracia si ritrova coinvolta in un triangolo amoroso con Miguel (Andrés Velencoso), suo primo amore, mentre Paloma si scontra con una potente proprietaria terriera legata al padre da un oscuro segreto.

Il loro ritorno, quindi, riaccende vecchie passioni e svela segreti di famiglia che minacciano di sconvolgere le loro vite. Ma oltre alla trama, a colpire sono anche le location: è ambientata nella fittizia località di Manterana, ma le riprese sono state effettuate in magnifiche (ed esistenti) cittadine catalane, in Spagna.

Bigues i Riells

Bigues i Riells, nel Vallès Oriental in Spagna, è un pittoresco borgo che ha fatto da sfondo a molte scene cruciali di Ritorno a Las Sabinas. Le sue caratteristiche, infatti, si sono rivelate lo scenario ideale per rappresentare la tenuta familiare “Las Sabinas” e le vicende delle sorelle Molina.

Il villaggio sorge ai piedi dei Cingles de Bertí (imponente formazione montuosa) e all’ingresso della Valle del Tenes, regalando paesaggi mozzafiato, cascate suggestive ed edifici storici ben conservati. Molto interessante, per esempio, è il monastero di Sant Miquel del Fai, uno dei luoghi più emblematici della zona anche perché situato in una profonda cavità naturale.

Molti degli spezzoni registrati a Riells del Fai portano sullo schermo:

Can Camp : masía tradizionale utilizzata come location principale per la residenza delle sorelle Molina, quindi la loro casa;

: masía tradizionale utilizzata come location principale per la residenza delle sorelle Molina, quindi la loro casa; Sant Miquel del Fai: ha offerto scenari suggestivi per diverse sequenze, tra cui la cascata del Rossinyol e il ponte romanico sul fiume Tenes.

Sant Andreu de Llavaneres

A poca distanza da Barcellona sorge Sant Andreu de Llavaneres, una graziosa città costiera caratterizzata da un’abbondante presenza di ville di lusso, ma anche da un interessante porto turistico (El Balís) e piacevoli spiagge, come Platja de les Barques e Platja de l’Estació.

Parliamo quindi di una località che si distingue certamente per un’intrinseca bellezza naturale, ma anche per un’atmosfera esclusiva. Due qualità che l’hanno resa la scelta perfetta per le riprese esterne di Ritorno a Las Sabinas.

In particolare, a Sant Andreu de Llavaneres si fa spazio la “tenuta di lusso” delle sorelle spagnole, attorno alla quale ruotano molti dei conflitti e delle dinamiche emotive della serie. Questa città, infatti, possiede scenari ottimali per ambientare una narrazione fatta principalmente di intrighi familiari e segreti nascosti. Non a caso, molte delle tensioni e degli sconti si svolgono proprio all’interno o intorno alla tenuta, rendendola cruciale per lo sviluppo della trama.

Sant Vicenç de Montalt

Anche Sant Vicenç de Montalt è una bellissima città costiera che prende vita a qualche km da Barcellona. Una località che è stata individuata per le sue caratteristiche paesaggistiche e architettoniche, che si adattavano perfettamente all’ambientazione della fiction. Sant Vicenç de Montalt possiede infatti una posizione privilegiata tra il mare e la montagna, ma anche notevoli edifici storici come la chiesa gotica di Sant Vicenç e diverse masías del XVI secolo.

Non vi sorprenderà sapere, quindi, che proprio questa realtà della Catalogna è stata utilizzata per rappresentare il paese immaginario di Manterana, dove si svolgono molti degli eventi della trama. Le sue strade tranquille, i paesaggi naturali e l’architettura storica hanno arricchito visivamente la serie, sottolineando il contrasto tra la vita rurale e le dinamiche familiari complesse che sono al centro della narrazione.