Dove si trova davvero l’hotel Fürstenhof di Tempesta d’amore

Fa sognare a occhi aperti tutti coloro che si immaginano di trascorrere una vacanza idilliaca in questo albergo (che non esiste)

Fonte: IPA I protagonisti di tempesta d'amore festeggiavano la puntata numero 2500 nel 2016

La celebre soap tedesca in onda dal 2005 “Tempesta d’amore” ha un seguito pazzesco anche in Italia, dove viene visto giorno da circa 4 milioni di telespettatori. Dopo 21 e quasi 4500 puntate (e uno share del 4,8%, dato del 10 aprile 2025), ancora oggi uno dei programmi di punta di Rete 4 fa sognare a occhi aperti tutti coloro che si immaginano di trascorrere una vacanza da fiaba nel mitico Hotel Fürstenhof, uno chalet di montagna in un luogo idilliaco, tra prati verdi, laghi incantati e paesaggi che sembrano dipinti.

L’Hotel Fürstenhof al centro della soap opera

Il Fürstenhof appartiene alla famiglia Saalfeld da generazioni. La proprietà dell’albergo però viene costantemente minacciata da personaggi che si intrufolano nella vita dei protagonisti. Non mancano matrimoni riparatori, figli illegittimi, furti e assassini, come in ogni trama di soap opera che si rispetti. In origine erano previste solo 50 puntate, poi, visto il grande successo in Gemania e poi anche in Italia, la produzione ha deciso di allungare la storia, arrivando a superare quota 4.000. La prima coppia protagonista era formata da Laura e Alexander, uscita di scena alla puntata 313. Miriam e Robert sono rimasti fino alla puntata 520, poi tante altre coppie si sono poi succedute, sempre con grande successo.

Dove si trova l’Hotel Fürstenhof

L’Hotel Fürstenhof della soap non esiste nella realtà, benché di alberghi Fürstenhof ce ne siano diversi, anche in Italia, dato che Fürstenhof significa “giardino dei principi” ed è quindi un nome spesso usato per gli alloggi turistici. Esiste però veramente l’edificio che si chiama Schloss Vagen, Castello di Vagen, e che si trova vicino a Monaco di Baviera, in Alta Baviera, uno dei sette distretti della Baviera tedesca, al confine con l’Austria. Nella soap, il villaggio immaginario in cui si trova il Fürstenhof si chiama Bichelheim, ma nella realtà è Vagen, una frazione di Feldkirchen-Westerham, un paese che conta circa 1.600 abitanti, mentre la vicina cittadina che viene spesso citata, Bad Tölz, esiste davvero.

Il castello è una proprietà privata, appartiene alla famiglia dei baroni Aretin e non è per niente aperta al pubblico. Ciò non toglie che siamo tantissimi i visitatori che vanno a cercarla e che amano scattarsi un selfie davanti all’hotel di Tempesta d’amore (in tedesco, Sturm der Liebe). Se nella fiction Tv le finestre dell’albergo sono sempre piene di fiori, molti resteranno delusi non trovandoli al loro arrivo. Potranno però consolarsi facendo un giro nel paese dove, inevece, tutte le case con tanto legno e affreschi, nella bella stagione hanno gerani sempre fioriti su finestre e balconi.

La storia del Castello di Vagen

L’edificio originale risale addirittura al 1768, quando Anton Vogt, custode della valle e signore del feudo di Vagen, costruì la propria casa di campagna, “Vogtenruhe”, molto più semplice di come appaia oggi. Solo quando il conte Heinrich von Boos-Waldeck modificò l’aspetto della proprietà attraverso una radicale ristrutturazione e un’ampia ricostruzione nel 1872, la tenuta di campagna divenne un castello, che è stato ampiamente ristrutturato dagli attuali proprietari nel 1995. Anche le cascate di acqua che si trovano nello Schlossgarten (il giardino del castello) sono sempre opera del costruttore Anton Vogt.

Le altre location di Tempesta d’amore

Gli interni della soap sono girati negli studi della Bavaria Film a Geiselgasteig, a Sud di Monaco di Baviera, dove viene anche utilizzata la villa di Thomas Mann, ricostruita negli studi per la miniserie “Die Manns” e spacciata per un’ala dell’hotel. Molte delle scene esterne, invece, sono state girate a Monaco e nella zona compresa tra i laghi Chiemsee, Tegernsee e Schliersee.