Celebrare Happy Days non significa soltanto ricordare personaggi e gag, è riscoprire luoghi, set e storie che hanno fatto da sfondo a un pezzo importante di cultura pop

Los Angeles, una delle location della la Milwaukee immaginaria di Happy Days

Nostalgia pura per chi è cresciuto con le sigle Anni ’70 e ’80 nelle orecchie: Happy Days compie 52 anni e con quel compleanno torna a brillare l’affetto per una delle sitcom che hanno definito l’infanzia e l’adolescenza di Millennials (e non solo) in tutto il mondo.

Ambientata nella immaginaria Milwaukee degli Anni ’50, con papà Howard, mamma Marion, Richie, Joanie e l’icona cool Fonzie, Happy Days portava sullo schermo valori di amicizia, divertimento e semplicità familiare, diventando un punto di riferimento culturale generazionale. Quello che forse non tutti sanno è che, nonostante le storie fossero ambientate nel Wisconsin, le riprese si svolgevano a Hollywood, in California, dove sono ancora riconoscibili alcune location simbolo della serie.

La trama in breve

Happy Days è una sitcom americana trasmessa per la prima volta il 15 gennaio 1974, che segue le vicende quotidiane della famiglia Cunningham e dei loro amici nella Milwaukee immaginaria del dopoguerra. Al centro c’è Richie, figlio adolescente di papà Howard e mamma Marion, circondato da un gruppo di amici, tra cui l’inossidabile Arthur “Fonzie” Fonzarelli, meccanico con giacca di pelle e un carisma enorme.

La serie racconta, con leggerezza e ironia, le dinamiche familiari, i primi amori, le sfide dell’adolescenza e ratifica un immaginario di “american way of life” che ha contribuito a custodire nella memoria collettiva intere generazioni di spettatori (e a far nascere l’espressione “Sunday, Monday… Happy Days!” come mantra di ottimismo).

I luoghi e i set di Happy Days

La casa dei Cunningham Residence a Los Angeles

La celebre facciata della casa dei Cunningham, con il vialetto e il garage dove abita Fonzie, è un’abitazione reale nel quartiere di Hancock Park a Los Angeles, indirizzo 565 N. Cahuenga Blvd. Anche se nella finzione televisiva la casa si trova a Milwaukee (al civico 565 North Clinton Drive), quella vera era usata per le riprese esterne della sitcom, a pochi isolati dai Paramount Studios dove vennero girati gli interni.

Il campo da baseball a Burbank

Nel pilot e in alcune scene di apertura della serie si vede il gruppo di giovani cimentarsi nel baseball: quei campi da gioco sono reali e si trovano al McCambridge Park & Recreation Center a Burbank, California.

La Jefferson High School al Verdugo Park, Burbank

La scuola dove vediamo i ragazzi nella prima puntata della serie fu ripresa negli esterni da Verdugo Park a Burbank. Anche se non è più legata alla serie oggi è un punto interessante per i fan che vogliono rivivere l’atmosfera vintage del pilot.

Il Drive-In Arthur’s, al 1001 S. Victory Blvd, Burbank

Il primo episodio mostra anche Arthur’s, il diner dove il gruppo si ritrovava: quella location reale a Burbank è purtroppo stata demolita da tempo e non esiste più, ma resta parte indelebile della memoria dei fan.

Arnold’s Drive-In, Paramount Studios Backlot, Los Angeles

Forse il luogo più emblematico di Happy Days, Arnold’s Drive-In (e successivamente Al’s) non era un diner reale, ma un set costruito nei Paramount Studios a Hollywood.

Qui venivano girate tutte le scene interne del locale, punto di ritrovo di Richie, Fonzie e amici, e anche molte esterne. Quel set non esiste più oggi, ma la sua memoria resta nei backlot cinematografici dove sono nate tante altre storie legate alla storia della Tv.