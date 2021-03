Questa estate Londra avrà la sua collina panoramica in pieno centro

editato in: da

E se vi dicessimo che, a partire da questa estate, a Londra sarà possibile salire su una collina con vista su Hyde Park e sul Marble Arch? Non si tratta di fantascienza, ma di pura realtà che si sta concretizzando grazie al progetto Marble Arch Hill.

Si tratta di una struttura alta 25 metri che verrà costruita tra Oxford Street e Hyde Park e offrirà ai cittadini e ai turisti dei panorami unici e incredibili sul parco e sull’iconico arco trionfale progettato da John Nash nel 1828 e collocato, in seguito, vicino allo Speaker’s Corner.

Marble Arch Hill, progettata dallo studio di architettura MVRDV, ha concretizzato la volontà del Westminster City Council di rinnovare, valorizzare e suscitare un rinnovato interesse in questa zona, soprattutto a seguito dello spopolamento subito con l’emergenza sanitaria.

Insomma, l’obiettivo è quello di riportare i cittadini londinesi a vivere il centro e questa collina ha tutti i presupposti per riuscirci. Marble Arch Hill sarà un piccolo massiccio in piena regola, caratterizzato da un paesaggio naturale e lussureggiante dove erba e alberi saranno assoluti protagonisti.

La struttura, infatti, sarà ricoperta da grandi strati di terreno necessari per far crescere la vegetazione. Sarà poi costruito un sentiero sul versante meridionale della collina che permetterà ai visitatori di salire e scendere dal rilievo. Una volta giunti in cima sarà possibile ammirare una Londra inedita e incredibile.

Oltre al belvedere, il cuore della collina ospiterà una piazza che diventerà un hub polifunzionale. L’obiettivo è quello di sfruttare lo spazio per eventi, concerti ed esposizioni artistiche e culturali.

Questo grande progetto innovativo mira a trasformare Londra senza però privarla della sua bellezza più autentica. La tradizione, infatti, è preservata proprio dall’essenza stessa del progetto, quella di valorizzare Hyde Park, uno dei più belli d’Europa, e il Marble Arch, offrendo ai cittadini e ai viaggiatori un modo inedito per osservare la grande bellezza dell’area.

L’obiettivo è chiaro e perfettamente in linea con il fermento culturale che caratterizza da sempre la città: rinnovare un luogo iconico e riconoscibile di Londra da sempre, attraverso nuovi e inediti impulsi. E questa collina, in pieno centro, lo è senz’altro.