Dove è stato girato il film “Oppenheimer”

Ai tempi di Julius Robert Oppenheimer, il fisico che ha costruito la prima bomba atomica e al quale è stato dedicato un film per la regia di Christopher Nolan già in odore di Oscar, questo luogo non era neppure segnato sulle mappe. Veniva semplicemente indicato dagli addetti ai lavori come ” sito Y”.

Il “sito Y” oggi

Si tratta del Los Alamos National Laboratory, nello Stato del New Mexico, nel bel mezzo degli Stati Uniti, oggi uno dei più vasti istituti multidisciplinari esistenti sul nostro pianeta. Ma quando fu fondato, durante la Seconda guerra mondiale, né il laboratorio né tantomeno la città di Los Alamos che si sviluppò tutt’intorno erano un vero mistero.

Nacque proprio per ospitare tecnici, impiegati, militari e scienziati, la maggior parte dei quali arrivati dall’Europa e riconosciuti negli Stati Uniti come “enemy aliens” (stranieri nemici).

La direzione scientifica del laboratorio, così come dell’intero progetto Manhattan, il programma di ricerca e sviluppo militare che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche, erano affidati a Oppenheimer, interpretato nel film da un magistrale Cillian Murphy.

Los Alamos, New Mexico

Per girare il film “Oppenheimer”, è stata ricreata una Los Alamos degli Anni ’40, ma gli interni di molti luoghi sono rimasti tali e quali e sono quelli che vengono mostrati nella pellicola. Nel 1943, quando il governo americano aprì il laboratorio, vennero cacciati gli abitanti del posto che vivevano in una landa desolata. Se oggi Los Alamos è cambiata e si è ripopolata, resta sempre un luogo nel bel mezzo del nulla, dove la modernità ha fatto appena capolino.

Il Ghost Ranch

Gli interni della casa di Oppenheimer e il Fuller Lodge, dove gli scienziati erano soliti incontrarsi a pranzo ma anche per scambiarsi idee, sono ancora quelli di un tempo, anzi, il Ranch, che venne in seguito trasformato in un hotel, l’unico della città, oggi è un luogo d’aggregazione per la comunità che vive a Los Alamos, vi si celebrano matrimoni, si tengono concerti, party e altri eventi cittadini.

Per girare le scene in esterna, invece, la produzione si è spostata a Ghost Ranch, sempre nel New Mexico, una location decisamente insolita, ma non per queste zone desertiche americane.

Si tratta di un luogo di ritiro spirituale gestito dalla Chiesa Presbiteriana, situato vicino ad Abiquiu. Il territorio in cui si trova è talmente antico che sono stati rinvenuti resti di dinosauri. Non è necessario partecipare agli incontri religiosi per poter soggiornare in uno de luoghi storici più autentici d’America.