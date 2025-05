Fonte: iStock/IPA Agency Le location della fiction Doppio gioco con Alessandra Mastronardi

Andrà in onda martedì 27 maggio, in prima serata su Canale 5, il primo episodio della fiction Doppio gioco che vede protagonista una delle coppie più amate della televisione, finalmente insieme dopo ben 10 anni. Stiamo parlando di Alessandra Mastronardi e Max Tortora che, dopo aver condiviso il successo de I Cesaroni, tornano rispettivamente nelle vesti di una giovane donna dotata di un’abilità speciale e di un esponente della criminalità internazionale.

La fiction, suddivisa in quattro episodi, è diretta da Andrea Molaioli e racconta la storia di Daria, una donna con una capacità innata: quella di saper “leggere” le persone osservando e interpretando comportamenti e segnali attraverso il gioco del poker. Proprio grazie a questa capacità, i Servizi Segreti le propongono una missione sotto copertura per catturare Gemini (Max Tortora), un esponente della criminalità internazionale. Quando si incontrano, Daria ha la sensazione di conoscerlo già e accetta l’incarico.

Cosa succederà? Questo potete scoprirlo guardando la serie, noi vi raccontiamo le location dov’è stata girata!

Le location della fiction a Roma

Le riprese di Doppio Gioco, la fiction spy thriller prodotta da RTI e Fabula Pictures, si sono svolte soprattutto nel Lazio, precisamente a Roma e dintorni. La Capitale viene mostrata in un modo diverso, tra spazi interni ed esterni, immersa in un’atmosfera densa di segreti dove nulla è come sembra. In linea con il racconto, compaiono molti hotel di lusso e tavoli da poker, contraddistinti da ambienti sfarzosi ed eleganti. Tutte le atmosfere create sono state pensate per rappresentare al meglio la personalità duale della protagonista, in costante equilibrio tra luce e ombra.

Alcune scene sono state girate a Ostia e includono il personaggio interpretato da Alessandra Mastronardi. Successivamente si sono spostate verso l’aeroporto di Fiumicino: questa location lascia intendere una serie dinamica, dove si prevede un intreccio narrativo molto ricco che involve anche spostamenti e possibili fughe.

Le location nella zona dei Castelli Romani

Oltre ai luoghi della Capitale, la serie ha usato anche alcuni scenari nei dintorni, in particolare la zona dei Castelli Romani, aggiungendo profondità visiva e atmosferica alla serie. Le riprese si sono svolte a Frascati, dove sono presenti ambienti eleganti offerti dalle dimore signorili e dalle piazze, suggerendo i contesti di vita più agiati nei quali si muovono i diversi personaggi.

Un’altra tappa dei Castelli Romani è Grottaferrata, dove spicca la millenaria Abbazia di San Nilo, un gioiello dell’architettura bizantina e un centro culturale e spirituale di grande importanza. Grottaferrata ha così contribuito a offrire alla fiction un alone di mistero e segretezza, tipici di ogni storia appartenente al genere spy thriller.

L’integrazione dei Castelli Romani nel tessuto narrativo di Doppio gioco permette alla serie di spaziare tra contesti urbani dinamici e scenari più intimi e residenziali, caratterizzando meglio i personaggi e le loro vicende, tra inseguimenti e dialoghi sussurrati in segretezza. Come ha raccontato anche il regista: “La serie gioca su un doppio registro: da un lato la suspense, il colpo di scena, la tensione del mondo dello spionaggio; dall’altro, una storia che parla di famiglia, di legami, di amore, di una figlia pronta a tutto pur di scoprire se suo padre, che crede morto da bambina, è ancora vivo”.