Bridget Jones – Un amore di ragazzo, le location del film

La single in carriera più amata di sempre torna al cinema con una nuova avventura sentimentale che ha come sfondo, come sempre, la frenetica e romantica Londra

Fonte: iStock/Ufficio stampa I luoghi del film Bridget Jones: Un amore di ragazzo

Lo scorso maggio 2024 Renée Zellweger è stata avvistata su un set a una fermata dell’autobus a Haverstock Hill, nel nord di Londra. L’attrice e il giovane collega Leo Woodall sono stati visti poi all’Electric Cinema di Notting Hill, sempre nella capitale inglese. Bridget Jones è tornata, protagonista di un quarto capitolo della saga cinematografica di successo, basato sull’omonimo romanzo bestseller del 2013 di Helen Fielding.

In anteprima dal 13 febbraio per San Valentino e poi in tutti i cinema dal 27 febbraio, la nuova avventura della sfortunata eroina che ha appassionato il pubblico fin dal primo film Il Diario di Bridget Jones nel 2001 è molto attesa. “L’unicità del franchise di Bridget Jones sta proprio nella sua protagonista, una donna che vive per anni nello stesso luogo” ha detto Michael Morris, il regista di Bridget Jones – Un amore di ragazzo, durante la conferenza stampa del film a Roma. Infatti, a fare da sfondo all’ultimo film, è ancora una volta Londra con il suo fascino glamour e romantico che la contraddistingue.

Bridget Jones – Un amore di ragazzo: la trama del film

“Più intimo e fresco rispetto ai precedenti” lo ha definito il regista, dichiarando che “attraverso la macchina da presa ho provato a creare ancora più connessione tra lo spettatore e Bridget”. “Il tema è come riuscire a vivere dopo la perdita di un amore” ha aggiunto. Bridget, la single in carriera che ha condiviso con il mondo le sue avventure sentimentali è infatti di nuovo sola, vedova da quattro anni di Mark, ucciso in una missione umanitaria in Sudan.

Madre single, impegnata a crescere da sola i suoi due figli, affronta la vita con l’aiuto dei suoi fedeli amici e del suo ex amante, Daniel Cleaver, interpretato sempre dal pungente Hugh Grant. Pressata da amici e colleghi che la incoraggiano a intraprendere un nuovo percorso nella vita e nell’amore, Bridget torna a usare le app di incontri. Un giorno viene corteggiata da un uomo più giovane e affascinante, interpretato da Leo Woodall e, nel tentativo di bilanciare lavoro, famiglia e amore, affronta il giudizio delle altre mamme, si preoccupa per i figli che soffrono l’assenza del padre e si imbatte in una serie di incontri imbarazzanti, come con il razionale insegnante di scienze del figlio, interpretato da Chiwetel Ejiofor.

Fonte: Ufficio stampa

“Credo che ciascun nuovo film sia una specie di riscoperta dei capitoli della vita per capire come e dove questa l’ha portata. Ci sono elementi diversi, ma ci sono alcune cose del carattere che non sono cambiate” ha detto Zellweger in conferenza stampa a Roma, aggiungendo: “Ci sono sicuramente delle cose che ho in comune con lei, capisco il suo rapporto complicato con il tempo, il concetto del far finta che va tutto bene finché va bene e poi quel cogliere il momento poco opportuno e vedere sempre il lato romantico”

“Bridget Jones è cresciuta e vede la vita da una prospettiva diversa – ha sottolineato l’attrice felice di essere in Italia per presentare il film – attraverso il prisma della perdita e della genitorialità. Quindi è più misurata, matura, ma la sua natura alla fine è sempre la stessa, ovvero effervescente, piena di ottimismo e dolcezza“. Insieme a lei nella capitale il regista e gli attori Leo Woodall e Chiwetel Ejiofor. Quest’ultimo ha condiviso il suo punto di vista sul film, confermando che “c’è qualcosa di estremamente profondo e significativo. Si affronta il tema di come si cresce, si invecchia, e di come cambiano le prospettive. Per me è qualcosa di estremamente ricco ma anche divertente. Una commedia romantica e veritiera“.

Dove è stato girato

Le riprese di Bridget Jones: Un amore di ragazzo sono iniziate a maggio 2024 a Londra, dove il cast e la troupe sono stati avvistati in varie località tra cui Hampstead Heath e Haverstock Hill. Una scena invernale del film che è stata effettivamente girata a luglio 2024 a Sayeh & Galton Flowers a Flask Walk. Non è solo la storia emotiva e romantica a colpire il pubblico, ma anche le location del film, molte delle quali sono disponibili e aperte al pubblico.

Fonte: iStock

Hampstead Heath, il parco di Londra

La sfortunata eroina è stata avvistata mentre girava a Hampstead, Londra, tra maggio e agosto 2024, e la zona benestante è molto presente nel film. Qui Bridget incontra Roxster vicino a una quercia sulla brughiera. I paparazzi hanno immortalato il set di Hampstead Heath, il grande parco a poca distanza dalla casa dell’autrice Helen Fielding. Zellweger è stata vista arrampicarsi su un albero per raggiungere un bambino, mentre il nuovo toy boy Woodall è stato fotografato accanto a lui mentre indossava l’uniforme di Hampstead Heath. Formato da boschi antichi, stagni e laghetti in cui è anche possibile fare il bagno nella stagione giusta o pescare.

Hampstead offre molti scenari pittoreschi e la Flask Walk acciottolata è solo uno dei tanti. Animata da pub tradizionali, caffè pittoreschi ed eccentrici negozi che vendono antiquariato, libri e moda, questa via è presente nel film quando Bridget compra una cioccolata calda da Mabel, mentre si reca alla recita scolastica del figlio Billy. Il team di produzione ha reso il pub del XVII secolo The Flask natalizio, pur essendo nel pieno dell’estate. Altrove a Hampstead, l’esterno della Christ Church Primary School sostituisce la scuola di Billy e Mabel. Non è così per gli interni,poichè le scene in classe sono state girate alla Yerbury Primary School a Islington. La recita, invece, è ambientata nella sala della chiesa locale, ma le riprese si sono effettivamente svolte nello splendido Normansfield Theatre, presso il Langdon Down Centre di Teddington.

Fonte: Ufficio stampa

La casa di Bridget

L’esterno vittoriano della casa di Bridget è una vera casa di Hampstead che cattura la bellezza e l’eccentricità uniche della zona, anche se sono state apportate alcune modifiche per adattarsi alla visione del regista. L’interno, al contrario, è stato girato su un set, meticolosamente realizzato in sei settimane presso gli Sky Studios Elstree. La scenografa Kave Quinn ha progettato con cura lo spazio, riempiendolo di stranezze e cianfrusaglie per incapsulare la vita caotica di Bridget e l’influenza del suo defunto marito Mark Darcy.

Lake District

Il Lake District è presente quando Bridget accompagna i suoi figli in gita scolastica. “Sono cresciuto a Londra, ma uno dei miei film preferiti da bambino era Manhattan” ha affermato Morris. “Quello che mi piaceva era che Woody Allen in quella occasione era un regista che amava davvero mostrare la sua città. Volevo che un po’ di quello spirito in questo film“. L’attenzione ai dettagli era fondamentale per la troupe di 150 persone, inclusa una delle prime scene a casa di Jeremy e Magda che ricorda il primo film della serie del 2001, quando Bridget partecipa a una cena e deve sopportare le coppie sposate presuntuose come una single scontrosa. Nel quarto film la produzione ha ricreato quanti più dettagli possibili, dall’arredamento al riempire la stanza con quanti più membri del cast originale possibile.

Moor House

L’esterno del posto di lavoro di Bridget, Better Women, è stato girato a Moor House (120 London Wall), un’iconica struttura curva nel cuore della città inglese. Gli interni, tuttavia, sono stati girati in un vero studio televisivo. Gli studi della BBC White City dove vengono girati veri talk show come Lorraine e The Graham Norton Show, sono stati utilizzati per le riprese, con veri dipendenti della BBC che compaiono nel film come membri della troupe di Better Woman, dagli operatori di ripresa ai produttori.