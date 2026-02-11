BIT 2026: intervista ad Antonello Badolecchia, Bluserena Hotel & Resorts

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano abbiamo incontrato Antonello Padolecchia, Group Director of Marketing & Communication di Bluserena Hotels & Resorts, al quale abbiamo chiesto quali sono le novità principali presentate per la stagione 2026 che più che di prodotto si parla di servizi personalizzati e flessibili, integrando formule di soggiorno che rispondono alle esigenze moderne.

Il turismo italiano, e in particolare l’hotellerie, sta vivendo una fase di ripresa e di grande attenzione verso la qualità dell’esperienza. Gli ospiti guardano sempre più ai servizi integrati, alla sostenibilità e alla personalizzazione della vacanza. Per Bluserena è importante essere sempre allineati con queste aspettative e innovare di stagione in stagione.