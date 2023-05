In Inghilterra c’è una spiaggia dove si possono ammirare le foche

Selvaggia, quasi deserta, lambita dal freddo Mare del Nord e impreziosita da ampi spazi verdi sinonimo di quiete e relax: in Inghilterra, nella tranquilla contea di Norfolk, esiste una spiaggia dove, ogni anno, va in scena uno spettacolo incredibile, degno di un documentario.

Protagoniste indiscusse? Migliaia di foche grigie con i loro cuccioli.

Le spiagge del Norfolk, dove la vita delle foche ha inizio

In un’area di straordinaria bellezza sulla costa orientale del Norfolk, la spiaggia di Horsey è una distesa di sabbia selvaggia e incontaminata, plasmata da dune, che ospita una delle più grandi colonie di foche grigie del Regno Unito: sono oltre duemila i cuccioli nati lungo questo idilliaco tratto di costa negli ultimi anni.

Luogo remoto e appartato, è uno dei migliori del Paese per assistere allo spettacolo annuale delle foche grigie che arrivano sulla spiaggia per partorire e allattare i propri cuccioli, di solito da fine ottobre a fine gennaio.

Durante questo delicato periodo, i volontari della “Friend of Horsey Seals”, organizzazione per la tutela di questi magnifici mammiferi, svolgono un lavoro encomiabile sensibilizzando i visitatori, rispondendo alle loro domande sulla colonia e sul comportamento degli animali, presidiando la spiaggia e fornendo le indicazioni utili per godersi lo spettacolo senza arrecare disturbo.

A questo proposito, è a disposizione una piattaforma panoramica da cui osservare le foche e i cuccioli per tutto il tempo che si desidera: in cima alle dune, si tratta di una vera e propria struttura metallica con un’area recintata dove è possibile proseguire a piedi ammirando l’incredibile vista delle innumerevoli creature sdraiate sulla soffice sabbia, nel loro habitat naturale.

Tuttavia, se non vi trovate a Norfolk durante i mesi invernali, nessun problema: qui, osservare le foche mentre giocano, nuotano o si godono qualche timido raggio di sole è un’attività che si svolge tutto l’anno e Horsey Beach non è l’unica meta.

Sono molti i tour in barca che conducono a Blakeney Point, riserva naturale nazionale situata nei pressi dei villaggi di Blakeney, Morston e Cley che comprende paludi salmastre, distese fangose soggette a marea, terreni agricoli bonificati e 6,4 chilometri di dune di sabbia.

I due itinerari per lasciarsi incantare dalle foche a Horsey Beach

Sono due le modalità principali per assistere all’incanto delle migliaia di foche a Horsey Beach in inverno.

Il primo modo è quello di lasciare l’auto al parcheggio di Horsey Gap e proseguire a piedi lungo un sentiero fuori pista delimitato che permette di camminare lungo tutto il retro delle dune e poi sulla sommità per vedere lo spettacolo.

Dal parcheggio, la prima area panoramica è sulla sinistra e ci vorranno circa 10 minuti per raggiungerla: questo percorso conduce oltre il vecchio fortino con viste incredibili sull’entroterra.

La seconda area di osservazione, che è di gran lunga la migliore poiché le foche sono molte di più, la si raggiunge seguendo il sentiero dal sito della pompa eolica del National Trust Horsey (questo parcheggio è del National Trust, diverso da Horsey Gap), una passeggiata ben battuta che attraversa campi, giunchi, prati pianeggianti e paludi e infine arriva alla spiaggia dopo circa 35/40 minuti.

In entrambi i casi, vi troverete di fronte a un qualcosa di magico, un’esperienza unica nel suo genere che sa conquistare e rendersi indimenticabile.