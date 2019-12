5 cose da fare sulla Costiera Amalfitana, tra scorci unici e buon cibo

editato in: da

Viene definita come la costa più bella d’Italia e per molti anche la più spettacolare d’Europa. Parliamo dell’incredibile Costiera Amalfitana, un meraviglioso litorale campano situato a sud della penisola sorrentina. Un luogo al profumo di magia in cui spiccano per bellezza le casette colorate abbarbicate sugli scogli, il mare dalle mille sfumature turchesi e l’architettura variegata e antica.

L’incantevole paesaggio Mediterraneo che abbraccia la Costiera Amalfitana ha fatto sì che questa venisse inserita nei siti Patrimonio dell’Umanità Unesco già nel lontano 1997. Una gemma italiana in cui la natura incontaminata si fonde perfettamente con i centri abitati che pullulano di antiche e uniche tradizioni.

Una zona che meriterebbe più visite approfondite, ma ci sono 5 cose da fare sulla Costiera Amalfitana che sono assolutamente imperdibili! Siete pronti a intraprendere un mini viaggio tra le strade panoramiche e tortuose di questo tratto di costa insieme a noi?

Visitare il Duomo di Amalfi

Amalfi è la città da cui la Costiera campana prende il nome. Un borgo marinaro che dai tempi dei tempi viene considerato unico per tutte le sue particolari bellezze artistiche e naturali e inserito in tutti gli itinerari della Costiera Amalfitana. Il Duomo di Amalfi è il suo simbolo per eccellenza e sorge in cima ad una scalinata monumentale che domina incontrastata la piazza della città.

Il complesso architettonico del Duomo è la punta di diamante della costa ed è composto da due basiliche comunicanti. Al suo interno sono conservate le reliquie di Sant’Andrea, patrono della città. Una tappa imperdibile in qualsiasi stagione dell’anno per tutti coloro che decidono di visitare la Costiera Amalfitana.

Fare il bagno a Furore

Tra i borghi più affascinanti della Costiera Amalfitana troviamo Furore. Un delizioso villaggio nascosto tra le montagne campane a tal punto da renderlo “il paese che non c’è”. Le sue casette si sviluppano su ripidi tornanti e sono accarezzati da una vegetazione ricca di ulivi e viti. Questa località della Costiera Amalfitana cela un gioiello unico nel nostro paese: un fiordo.

Sarà un’esperienza eccezionale nuotare nelle acque limpide di questa spaccatura tra le rocce. Una gola altissima creata dal torrente Schiato che rende questo posto selvaggio e paradisiaco. Ed è proprio lì che sorge una graziosa spiaggetta da cui è possibile ammirare un panorama straordinario. Inoltre, il fiordo è attraversato da un ponte alto 30 metri dove ogni estate si svolge il Campionato Mondiale di Tuffi dalle Grandi Altezze.

Passeggiare per Atrani

Ci vivono circa 900 anime ad Atrani, un borgo-bomboniera incastonato tra il mare e la scogliera, e ai piedi del Monte Civita e del Monte Aureo. La storia della nascita di questo villaggio è intrisa di mistero perché l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ha reso difficoltosa l’analisi dei suoi monumenti storici. Nonostante questo, Atrani mantiene ancora un fascino senza tempo che lo rende uno dei “borghi più belli d’Italia“.

Ma a lasciare senza fiato è anche il paesaggio naturale che fa da cornice a questo paesino in provincia di Salerno. Una terrazza sul Mar Mediterraneo dove sabbia e rocce ruvide si alternano a calette incantate.

Assaggiare il limoncello

Un liquore dolce che prende vita dalle scorze di limone che vengono macerate nell’alcool. Il limoncello che si produce in Costiera Amalfitana è, probabilmente, il migliore dell’intera nazione. Il suo sapore inconfondibile è dato dall’utilizzo di prodotti incontaminati e autoctoni. I limoni lavorati sono gli sfusati amalfitani, così chiamati proprio per la loro forma allungata.

La tradizione campana vuole che questo liquore venga assaporato fresco e dopo un buon pranzo. Una sorta di digestivo profumato che con le sue proprietà benefiche mette di buon umore chiunque lo assaggi. Se si passa per la Costiera Amalfitana terminare un buon pranzo con un bicchiere ghiacciato di limoncello è un ottimo modo per onorare l’ospitalità.

Fare shopping a Positano

La perla per eccellenza della Costiera Amalfitana: Positano. Cittadina che emerge tra ripidi tornanti, viste emozionanti e soprannominata la “città verticale”. Una sorta di presepe vivente accessibile durante tutto l’anno che conquista i suoi visitatori con i suoi colori e i suoi spettacolari belvedere. Il suo centro storico si distingue per una serie di piccole viuzze arrampicate nelle rocce e in cui sono disseminati numerosi negozietti.

Positano è una meta esclusiva dello shopping, famosa soprattutto per le sue botteghe di artigianato. Prodotti locali che spaziano dalla moda alla cucina e ricercati in tutto il mondo. Tra le produzione più acquistate e degne di nota troviamo: i sandali fatti su misura, le ceramiche, gli abiti della famosa Moda Mare Positano e, ovviamente, i limoni.