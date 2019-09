Terme di Bibione, il tempio del benessere affacciato sull’Adriatico

editato in: da

In Italia, c’è un luogo che del benessere è un vero e proprio tempio: sono le Terme di Bibione, in quell’angolo di Veneto che confina col Friuli Venezia-Giulia, poco lontano da Venezia e facilmente raggiungibile dalle principali città del Nord Italia. Sebbene qui, a rigenerarsi, vengano ospiti un po’ da dovunque: da tutto il Paese, dalla Germania, dall’Austria, dalla Polonia.

Perché? Il motivo è presto detto. Oltre ai trattamenti curativi che le Terme di Bibione sanno offrire, la loro SPA è un vero e proprio centro d’eccellenza. Un luogo unico, per immagine e per funzionalità. Con le sue 19 cabine, l’affaccio sul mar Adriatico e la natura a circondarla, con l’alta cucina offerta dal Lounge Bar e i prodotti esclusivi a suo marchio, è tra le migliori e più innovative d’Italia. Senza contare che qui, tra la macchia mediterranea e la spiaggia, tra la terra e il mare, ogni stagione ha un fascino unico.

La SPA presente all’interno delle terme ha trasformato Bibione in una destinazione beauty. E l’ha fatto introducendo l’innovativa formula del trattamento-massaggio: l’applicazione dei prodotti è stata trasformata in un’unica sequenza di massaggio in cui, per l’intera durata, l’operatore esegue movimenti piacevoli e appositamente pensati per i cosmetici che, uno dopo l’altro, vengono impiegati. Peeling ed impacchi, maschere e massaggi, vengono eseguiti in un contesto unico. Col mare a due passi, e un ecosistema vario in cui regalarsi piacevoli passeggiate e lunghe pedalate. Da godersi regalandosi, prima o dopo, un trattamento esclusivo: un massaggio antistress con l’olio di candela (olio di argan, burro di karitè e olio di mandorle in forma solida fondono a bassa temperatura creando un caldo olio da massaggio naturale e nutriente) o con l’olio solido (che, composto da olio di cocco, olio di mandorle e burro di karitè in forma solida, a contatto con il naturale calore della pelle si ammorbidisce fino ad acquisire una perfetta spalmabilità), o magari lo speciale trattamento-massaggio altamente efficace nella cura di inestetismi come cellulite e rilassamento cutaneo. Gli ingredienti impiegati? Vengono dal mare e dalla terra. Le alghe rosse e quelle blu, la Laminaria Digitata (un’alga bruna ricca di sali minerali, che stimola il metabolismo dei grassi con effetto lipolitico e porta all’eliminazione dei liquidi in eccesso), la Spirulina (un’alga verde ricca di proteine, minerali, vitamine e oligoelementi capace di inibire la ritenzione idrica eliminando gonfiori e tossine), il sale, il fango, la torba.

E poi il massaggio olistico e quello decontratturante, il Maharishi Abhyangam (indicato per prevenire la stanchezza, i disturbi muscolo-scheletrici e lo stress) e la riflessologia plantare, il linfodrenaggio e il Lomi Lomi (un massaggio riequilibrante con manualità fluide come le onde del mare). In un’unione straordinaria tra Occidente e Oriente. Senza dimenticare, per chi viaggia coi bambini, le Specialità Spa Junior. Tra questi prodotti si possono scegliere tra Bolle e Schiuma e offrono ai più piccini trattamenti esclusivi come la detersione idratante al profumo di Cola o di biscotto, massaggi dolci al profumo di yogurt o di caramello, e tante coccole per sentirsi come mamma e papà. Sono tutti acquistabili online, i trattamenti. E sono tutti straordinari.

Ma, ciò che rende la SPA delle Terme di Bibione ancor più speciale, sono i prodotti che qui vengono utilizzati. Sono oltre duecento, e sono tutti a marchio (acquistandoli online, è possibile continuare a sfruttare anche a casa tutti i loro benefici). Cos’hanno di straordinario? Le formulazioni, ovviamente. Tutte le linee SPA Bibione Thermae partono dall’acqua termale per dar vita a prodotti unici, volti alla detersione, alla cura intensiva o a quella quotidiana. Per portarsi a casa un angolo di mare, un senso di benessere. E il ricordo di una vacanza indimenticabile.

