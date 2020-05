Spiaggia La Gravara, un sogno ad occhi aperti nel cuore dell’Abruzzo

editato in: da

Quando pensiamo ad una spiaggia, la nostra mente vola subito a lande sabbiose lambite da ampie distese d’acqua che si perdono oltre l’orizzonte, fino a confondersi con l’azzurro del cielo. Ma ci sono piccole perle anche lungo le rive di splendidi laghi, dove la natura rigogliosa lascia spazio a minuscoli fazzoletti di sabbia che sembrano usciti da un sogno. Una di queste è la spiaggia La Gravara.

Siamo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, un angolo di paradiso verde nell’entroterra del centro Italia. Qui la natura fa da padrone, e uno degli scorci più affascinanti è senza dubbio quello offerto dal lago di Barrea, un invaso artificiale creato dallo sbarramento del fiume Sangro, creato nel 1952 per costruire una centrale elettrica. L’intervento umano ha, in questo caso, dato vita ad un gioiello di rara bellezza, sul quale si affacciano deliziosi borghi come quello di Barrea e quello di Civitella Alfedena.

È proprio sulle rive di questo bacino d’acqua dolce che si trova la spiaggia La Gravara, una caletta naturale che si è ben presto guadagnata il titolo di una delle spiagge più belle d’Italia. Il panorama è di quelli da mozzare il fiato: il lago è circondato dalle montagne, che si riflettono nelle sue acque regalando una vista davvero meravigliosa. L’aria è pura, e l’atmosfera che vi si respira è magica. La spiaggia è rientrata tra le migliori del nostro Paese proprio per la pulizia delle sue acque cristalline e per il paesaggio circostante.

È questo il luogo perfetto per trovare un po’ di relax, riposarsi sotto i caldi raggi del sole e rinfrescarsi con un bel tuffo. Ma è anche il ritrovo ideale per dedicarsi ad attività sportive all’aperto: da qui si dipanano numerosi sentieri che vi condurranno alla scoperta di un paesaggio fantastico, tra scorci delle montagne e altre bellezze naturali. Se amate il trekking, non potrete che rimanere sbalorditi davanti ad un verde lussureggiante tra cui aprirvi la strada, affrontando splendide escursioni a diversi livelli di difficoltà fino ad arrivare alla vetta.

Se non siete così temerari da volervi avventurare per impervie salite, potrete sempre godere dei benefici di una immersione totale nella natura, scoprendo l’habitat di tante specie animali e lasciandovi finalmente alle spalle lo stress della vita quotidiana. La spiaggia La Gravara, infine, è il luogo ottimale per le famiglie con bambini, dal momento che vi sono anche diverse aree attrezzate dove poter trovare ogni comfort.