Piccola ma sorprendente, Saint-Barth è un'isola caraibica dove mare turchese, spiagge nascoste e charme europeo si incontrano in pochi chilometri

Chi arriva Saint-Barthélemy, o Saint-Barth, realizza subito di essere approdato in un piccolo gioiello nascosto nel vasto mare dei Caraibi. Con soli 25 chilometri quadrati di superficie, l’isola rappresenta un concentrato di fascino e esclusività tra le terre tropicali: è elegante e sorprendentemente sicura, tanto da meritarsi la reputazione di meta più affidabile dell’arcipelago.

La capitale Gustavia conserva ancora le tracce del dominio svedese, durato dal 1784 al 1878. In poco meno di un secolo, qui è stata lasciata un’impronta visibile nelle strade, così come negli edifici e nei palazzi che presentano finestre a ghigliottina, facciate in pietra lavorata e geometrie armoniose (sullo sfondo, ovviamente, mare turchese e sinuose colline verdi).

