Il rito del tè pomeridiano si fa a bordo di un autobus vintage

Fonte: iStock/Derick Hudson Il rito del tè pomeridiano a bordo di un bus: succede a Dublino

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, e non solo per raggiungere luoghi iconici, monumenti famosi e attrazioni turistiche. Ma lo facciamo anche e soprattutto per vivere esperienze uniche e straordinarie, quelle che ci permettono di creare i ricordi più belli delle nostre avventure.

Se poi queste esperienze hanno direttamente a che fare con la cultura, le tradizioni e le usanze di una determinata destinazione, questo è chiaro, tutto diventa ancora più incredibile. Come incredibile è quell’esperienza che permette di ai viaggiatori di prendere parte al celebre rito del tè pomeridiano a bordo di un autobus vintage degli anni ’60.

Si chiama Vintage Tea Trips, e come il nome stesso suggerisce si tratta di un viaggio sensoriale ed emozionale che permette agli avventurieri di vivere un’esperienza di altri tempi. Si parte da Dublino e si vive l’esperienza del rito del tè pomeridiano, alla maniera irlandese, mentre si viaggia a bordo di un autobus d’epoca tra i monumenti iconici della città.

Un tè pomeridiano a Dublino

Organizzare un viaggio a Dublino è sempre un’ottima idea, in ogni periodo dell’anno e in ogni stagione. Situata sulla cosa orientale dell’Irlanda, la capitale dell’Isola verde è un concentrato di bellezze uniche che passano per l’architettura, l’arte, la storia e la cultura. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, a partire da una visita agli edifici storici cittadini come il castello di Dublino o l’imponente Cattedrale di San Patrizio.

Tantissime anche le esperienze, quelle che permettono di toccare con mano le tradizioni e la cultura di una città, e più in generale di un Paese che non smette mai di stupire.

Se avete deciso di organizzare un viaggio a Dublino, non potete assolutamente perdervi il rito dell’afternoon tea. Anche la capitale dell’Irlanda, come Londra, è affezionatissima al rituale del tè pomeridiano. Sono tanti, infatti, i bar e le caffetterie che invitano i viaggiatori a scoprire e riscoprire questa usanza alla maniera irlandese.

Ma se è un’esperienza unica che volete vivere, il consiglio è quello di prendere parte al Vintage Tea Trips. Grazie a questo tour, infatti, i viaggiatori avranno la possibilità di vivere il rituale del tè pomeridiano a bordo di un autobus vintage in movimento che attraversa la città e i suoi luoghi iconici.

L’afternoon tea a bordo di un bus vintage

È un viaggio nel viaggio, quello che si vive durante il Vintage Tea Trips. Da una parte, infatti, c’è la sensazione di tornare indietro nel tempo, grazie alle atmosfere vintage e ricercate, e alla musica jazz che si trasforma nella colonna sonora dell’esperienza. Dall’altra, invece, si va alla scoperta dei monumenti iconici della città, mentre si gustano pregiati tè e deliziosi pasticcini tradizionali.

L’appuntamento, per tutti coloro che vogliono vivere l’esperienza dell’afternoon tea in maniera inedita è originale, è prevista al Temple Bar, il pub più famoso di Dublino situato proprio nel cuore della città. È qui che si sale a bordo di un autobus vintage a due piani, un Routemaster degli anni ’60, per iniziare l’avventura.

A disposizione degli ospiti tazze calde di tè di Barry, il celebre tè irlandese, accompagnato da deliziose torte fatte in casa, pasticcini e panini, per gli amanti del salato, il tutto servito come la tradizione vuole, mentre l’autobus attraversa il centro di Dublino, passando per la Cattedrale di San Patrizio, la Christ Church, il Trinity College, il Phoenix Park e gli altri grandi e celebri edifici della città.

L’esperienza ha un costo di circa 50 euro e, ne siamo certi, vale davvero il prezzo pagato.