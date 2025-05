Non distante da Cagliari si trova Quartu Sant'Elena, con oltre 26 chilometri di spiagge, zone archeologiche e parchi da visitare: cosa fare durante una vacanza

Fonte: iStock Mari Pintau, la spiaggia di Quartu Sant'Elena che sembra dipinta

La Sardegna è una regione amatissima dai turisti e tra le zone più apprezzate c’è l’area meridionale dove si trova proprio Quartu Sant’Elena. Non distante da Cagliari, sta registrando un aumento di turisti che ne apprezzano natura incontaminata, mare cristallino e patrimonio storico e archeologico. Tradizione e offerta turistica si intrecciano dando modo di organizzare una vacanza completa e adatta a tutti. Ecco cosa fare e vedere a Quartu Sant’Elena, le migliori spiagge e altre curiosità sulla località che introduce, per la prima volta, una tassa di soggiorno per il periodo estivo.

Cosa vedere a Quartu Sant’Elena

Molte persone scelgono di trascorrere le proprie vacanze nel gioiello di Quartu Sant’Elena. La zona, apprezzata per mare e storia, racconta le sue origini antiche. Le testimonianze mostrano la sua rilevanza già in epoche romane e cartaginesi, crescendo poi durante il dominio spagnolo.

Da non perdere? Un giro per il centro storico, esplorando le architetture religiose: dalla chiesetta di Santa Maria di Cepola costruita su un edificio paleocristiano precedente alla basilica di Sant’Elena imperatrice al cui interno sono custodite opere settecentesche prestigiose, fino a Sant’Agata con una struttura romantica riconoscibile.

Durante una vacanza nella seguente località, è impossibile non pianificare una visita al parco di Molentargius-Saline, dove si ammirano numerosi fenicotteri rosa, oppure al parco Andrea Parodi che racconta l’atmosfera bucolica della zona. Non meno rilevante è l’aspetto archeologico: gli appassionati hanno l’opportunità di visitare i resti del Nuraghe Diana e della Batteria Antinave “Carlo Faldi”, straordinarie testimonianze storiche affacciate sul mare.

Ovviamente, come ogni località sarda, ha una forte tradizione gastronomica. Dal pane tipico nelle varianti coccoi e modditzosu si spazia poi verso la produzione dolciaria, con esclusivi prodotti quali candelaus, pabassinas e piricchitus.

Per scoprire l’anima più autentica da non perdere ci sono alcuni eventi. Lo Sciampitta, Festival internazionale del folklore colora la città di danze, costumi e sapori mentre a settembre si celebra la festa patronale con processioni, sagre e mostre.

Le spiagge più belle di Quartu Sant’Elena

Ovviamente ad attirare i visitatori ci pensano soprattutto le spiagge. Oltre 26 chilometri di costa e veri e propri gioielli da scoprire per rilassarsi e godersi uno dei mari più belli d’Italia.

Tra le spiagge più belle della Sardegna si trovano vere meraviglie di Quartu Sant’Elena come la Baia Azzurra che regala scorci da cartolina, Is Mortorius con ghiaia dai mille colori e acque cristalline e l’imperdibile cala Regina su cui troneggia un’antica torre spagnola che ancora oggi sembra sorvegliarla.

Amatissima dai turisti Mari Pintau che, tradotto testualmente, significa mare dipinto. Il nome rispecchia alla perfezione la bellezza straordinaria. Ultima, ma non meno importante, Kal’e Moru, che incanta tutti con tre chilometri di sabbia bianca e fondale basso e sicuro persino per i bimbi.

Per visitare Quartu Sant’Elena c’è una tassa di soggiorno

Come molte altre località turistiche anche Quartu Sant’Elena sta introducendo una tassa turistica di soggiorno. L’esperimento partirà dall’estate 2025, a partire da giugno fino a fine ottobre. I soldi raccolti verranno investiti per sostenere imprese locali, valorizzare i beni culturali e ambientali oltre a mantenere e potenziare i servizi pubblici.

L’obiettivo è chiaro: trasformare Quartu Sant’Elena in una destinazione turistica a tutti gli effetti grazie alla sua posizione prestigiosa non lontana da Cagliari e lungo le coste del parco di Molentargius. Per il 2026 verrà estesa attivando la richiesta di tassa di soggiorno nella finestra da marzo ad ottobre.

Dove si trova e come arrivare a Quartu Sant’Elena

Quartu Sant’Elena è una località balneare nella zona sud-orientale della Sardegna. Terza città più popolosa, si affaccia sul golfo degli Angeli non distante da Cagliari. Per raggiungerla, la cosa migliore è atterrare all’aeroporto di Cagliari e da qui noleggiare un’auto per poter essere liberi di esplorare i dintorni.