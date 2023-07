Puoi perderti e immergerti nel mondo LEGO: ecco dove

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: LEGO Discovery Center Boston La casa dei LEGO è qui

Sono i mattoncini colorati più famosi del mondo, quelli che con tanto ingegno e con un pizzico di creatività danno vita a universi paralleli e straordinari. Non ci sono regole per l’utilizzo, né tantomeno limiti imposti dall’età: con i LEGO tutti sono invitati a scatenare la propria immaginazione.

Ed è proprio agli appassionati costruttori del mondo che oggi ci rivolgiamo, per segnalarvi che esiste un posto dove è possibile perdersi e immergersi nel mondo LEGO. Se non vedete l’ora di cimentarvi in una creatività che non conosce limiti, allora, non vi resta che preparare i bagagli e partire per questa avventura straordinaria. Destinazione: Somerville.

Bentornati nel mondo dei LEGO

Sono tante, diverse e incredibili: sono le avventure che possiamo vivere in giro per il mondo e che ci permettono di immergerci completamente nell’universo dei mattoncini colorati. Non solo parchi a tema e store fisici, ma anche hotel che grazie a un design ricercato ed evocativo ricreano in tutto e per tutto le ambientazioni LEGO.

E oggi è proprio in uno di questi luoghi che vogliamo portarvi. Non un hotel, e neanche un parco a tema, ma un vero e proprio centro di intrattenimento che offre tutta una serie di attività che permettono a grandi e bambini di vivere avventure uniche.

Il nostro viaggio di oggi ci conduce a Somerville, una città nella contea di Middlesex, in Massachusetts, a nord-ovest di Boston. È proprio qui che è stato inaugurato dopo una grande ristrutturazione il Lego Discovery Center Boston, il primo del Nord America, che promette un’avventura senza frontiere per i bambini di ogni età. Le attività proposte sono tantissime, e tutte passano per il gioco, per la creatività e per i LEGO, naturalmente.

Un vero e proprio centro di intrattenimento che è impossibile non notare. Passeggiando sulla Assembly Row di Somerville, infatti, si è accolti da una giraffa LEGO che vanta un’altezza di 6 metri. Ed è allora che comincia l’avventura.

Fonte: LEGO Discovery Center Boston

L’avventura creativa e fantastica a Sommerville

L’edificio che ospita il Lego Discovery Center Boston, e che si snoda su una superficie di 4.000 metri quadri, fu inaugurato nel 2014 e chiuso per lavori di ristrutturazione nell’autunno del 2022. L’obiettivo era quello di espandere l’offerta con una proposta del tutto rinnovata in grado di permettere a grandi e bambini di vivere esperienze straordinarie.

Detto fatto: oggi la struttura ospita un enorme negozio LEGO al pian terreno dove è possibile trovare e acquistare set, costruzioni e qualsiasi altro accessorio. Ma è salendo al secondo piano che il divertimento prende vita in ogni sua forma. I visitatori, infatti, possono immergersi completamente nell’universo dei mattoncini colorati grazie alla presenza di un teatro in 4K, aree dedicate alla costruzione di mondi paralleli, laboratori creativi con esperti e labirinti dedicati ai più piccoli. Non mancano neanche una Mini Land, una meravigliosa replica in miniatura dei monumenti più amati della città di Boston costruita con oltre 1,5 milioni di mattoncini LEGO, e una caffetteria a tema.

I biglietti per il Lego Discovery Center Boston sono in vendita sul sito ufficiale a partire da 29,99 dollari. Se siete pronti a vivere questa avventura, non vi resta che raggiungere Somerville, quello che vi aspetta vale da solo un viaggio, anche in capo al mondo.