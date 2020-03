La Nasa mette online il proprio archivio per tutti i “terrestri&...

editato in: da

La Nasa ha messo online il proprio archivio per tutti i “terrestri” che vorranno accedervi. Tra le risorse disponibili da parte dall’agenzia spaziale americana ci sono podcast, giochi ed e-book.

Si possono ascoltare le avventure delle missioni Apollo, scoprire i segreti dello spazioporto più famoso del mondo che si trova in Florida, il Kennedy Space Center, e del Johnson Space Center di Houston, in Texas, e le cronache settimanali di tutto ciò che sta accadendo alla Nasa, dai nuovi lanci ai nuovi progetti spaziali.

Si possono sfogliare le pagine dei libri in formato elettroico dedicati alle immagini della Terra riprese dai satelliti, fino alle scoperte effettuate dal telescopio spaziale Hubble sulle galassie o alla storia dell’esplorazione spaziale.

Alcune attività da fare a casa sono rivolte ai più piccoli, come simulare il lancio di un missile, costruire un habitat sulla Luna o la propria navicella spaziale e risolvere puzzle. Ma coinvolgeranno anche il resto della famiglia. Ci sono persino le ricette per cucinare i biscotti stellari.

Alcuni contenuti sono sempre stati online, altri sono stati aggiunti solo recentemente. Molto interessanti sono le simulazioni degli allunaggi e delle imprese spaziali e, chi è appassionato dei misteri dell’Universo, può sempre guardare sul sito la Nasa Tv: quando non ci sono trasmissioni in diretta per qualche lancio o test o per seguire la ISS (International Space Station) e mostrare le immagini della Terra vista dallo spazio, vengono comunque mostrati filmati d’archivio sulle esplorazioni.

Per divertirsi ci sono tantissime app da scaricare sul proprio smartphone o sul tablet, dal sistema solare alla mappa delle stelle, dalla navicella spaziale in realtà aumentata alle visite extraterrestri guidate con la realtà virtuale che mostra immagini a 360 gradi fino agli sfondi per scattarsi i selfie.

Utilissimi da leggere sono i consigli degli astronauti su come vivere in comunità in uno spazio ridotto per lungo tempo. Per chi supera il test, c’è persino la possibilità di inviare la propria candidatura per lavorare alla Nasa, dove stanno cercando nuovi astronauti da mandare sulla Luna e persino su Marte.