Pysanka Museum, il posto in Europa dove puoi vivere la Pasqua ogni giorno dell’anno

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Fonte: iStock Il museo della Pysanka, Ucraina

Esistono luoghi che sanno trasportarci altrove, angoli di città che imitano per stile, forme e fattezze altre destinazioni lontane e vicine, borghi che sembrano ancorati al passato e posti in cui, invece, il tempo sembra essersi fermato. E poi ci sono altri luoghi, come il Pysanka Museum, che consentono di perdersi e immergersi nelle tradizioni di una delle feste più sentite in Italia e in Europa, quella della Pasqua, in ogni stagione e in tutti i periodi dell’anno.

Proprio qui, al cospetto di un edificio iconico che non lascia spazio all’immaginazione, le tradizioni pasquali sono cristallizzate tra mura ben protette da anni. Sempre qui, i viaggiatori che giungono dal mondo possono conoscere, esplorare e toccare con mano tutta la bellezza di un’usanza secolare che appartiene alle popolazioni dell’Ucraina da tempi immemori.

Un luogo dove sono conservate migliaia di esemplari di uova dipinte con disegni folcloristici e tradizionali, dove è possibile passeggiare all’interno dell’uovo di Pasqua più grande del mondo. Questo, e molto altro, è il Pysanka Museum, il posto in Europa dove è possibile vivere la Pasqua ogni giorno dell’anno.

Pysanka Museum: dove si trova il museo delle uova di Pasqua dipinte

È uno dei luoghi di cultura più affascinanti d’Europa il Pysanka Museum, tradotto letteralmente come Museo dell’Uovo di Pasqua dipinto. Cos’è, e cosa è possibile trovare al suo interno è facilmente intuibile. Si tratta di un edificio che conserva, racconta e valorizza una delle più suggestive tradizioni dell’Ucraina, quella della pysanca, l’uovo pasquale che viene dipinto con disegni tradizionali e folcloristici.

L’edificio, che è esso stesso simbolo di questa tradizione nonché attrazione turistica, è situato a Kolomyja nell’omonimo distretto a ovest del Paese ed è uno dei punti di riferimento dei viaggiatori che transitano in questa zona. Il motivo è presto detto: il museo ha una struttura a forma di pysanka ed è quindi considerato l’uovo di Pasqua dipinto più grande del mondo. Inoltre al suo interno è possibile perdersi e immergersi dentro la tradizione locale che è conosciuta, celebrata e imitata in tutto il mondo.

Fonte: iStock

La sua storia e le origini

Non si può parlare del Pysanka Museum senza fare un viaggio nella storia dell’Ucraina e in una delle sue tradizioni più sentite. L’usanza di dipingere uova nel periodo di Pasqua è antichissima e affonda le sue origini nelle storia stessa del Paese, anche se oggi è diffusa nel resto d’Europa come attività ludica per grandi e bambini e, anche, per creare oggetti di design da esporre in casa durante le celebrazioni pasquali.

Le uova dipinte in Ucraina, però, sono molto più di questo: sono dei portafortuna, sono degli amuleti che proteggono la casa e le persone, sono il simbolo di una delle più importanti feste cristiane e, allo stesso tempo, sono delle vere e proprie opere d’arte in miniatura, e non per questo meno belle delle altre.

L’importanza della pysanka nelle tradizioni storiche e culturali dell’Ucraina, ha fatto nascere l’urgenza di raccontare al mondo, e al contempo preservare, questa usanza. Così queste uova dipinte vennero prima collezionate all’interno del già esistente Museo di arte popolare della regione degli Huzuli, poi raccolte in uno spazio a sé. Il Pysanka Museum venne inaugurato nel 1987 all’interno della chiesa dell’Annunciazione situata a Kolomyja. L’attuale ubicazione, nell’edificio a forma di uovo a Vyacheslav Chornovil Ave 43B, risale invece agli anni 2000.

Cosa fare e cosa vedere al Pysanka Museum

La struttura del Pysanka Museum è un invito a toccare con mano e a esplorare una delle tradizioni più sentite e antiche dell’Ucraina. Il gigantesco uovo di Pasqua che ospita il museo, che porta la firma degli artisti locali Vasyl’ Andruško e Myroslav Jasins’kyj, misura 13 metri di altezza e 10 di diametro. È il simbolo della tradizione, della città e dell’intero Paese, e data la sua forma peculiare e le minuziose decorazioni è diventato anche un’attrazione turistica imprescindibile che, da sola, merita l’intero viaggio.

Fonte: iStock

La tradizione locale, che qui ha trovato la sua casa, è conosciuta in tutto il mondo al punto tale che in Canada, e più precisamente a Vegreville, Alberta, è stato eretto un monumento dedicato alle uova dipinte, nonché è stata introdotta anche una moneta da collezione a forma di pysanka. I numeri non fanno che confermare l’interesse verso questa preziosa usanza: ogni anno migliaia di visitatori, provenienti da tutto il mondo, visitano questo museo.

Ma cosa possiamo trovare al suo interno? Uova di Pasqua decorate e dipinte proveniente da tutte le regioni dell’Ucraina, se ne contano più di 10.000, e non solo. All’interno della struttura, infatti, c’è anche una sezione dedicata ai capolavori in miniatura prodotti da artisti ucraini che vivono nel resto del mondo. È presente, inoltre, anche una divisione che raccoglie le opere uniche di 35 Paesi tra cui la Polonia, l’Ungheria, la Francia, l’India e l’Egitto.

Ogni uovo è un gioiello che racconta una storia grazie ai sapienti disegni folcloristici che hanno molteplici significati. Sono moderni, contemporanei e antichi, nella collezione, infatti, è presente anche un uovo di oca decorato risalente al XVI secolo e rinvenuto durante gli scavi archeologici a Leopoli diventano il più antico manufatto a forma di uovo di Pasqua nel Paese.

L’esposizione delle pysanka è permanente, ma il museo ospita anche mostre temporanee, collezioni ed esposizioni fotografiche durante l’anno che celebrano le tradizioni pasquali del Paese e i mestieri popolari.

Il Pysanka Museum è aperto tutti i giorni, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00, mentre è chiuso ogni lunedì. Il costo di ingresso è di circa 2 euro.