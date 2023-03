Perché vale la pena prenotare un viaggio in Gallura

Ci sono luoghi magici, che dobbiamo davvero visitare almeno una volta nella vita: uno di questi è la Gallura, splendida regione della Sardegna situata nella parte nord-orientale dell'isola. Affacciata su un mare cristallino, è conosciuta soprattutto per la Costa Smeralda (in foto), un tratto di litorale molto rinomato che ogni estate viene preso d'assalto da turisti e vip in cerca di divertimento. Le sue spiagge sono meravigliose, ma c'è molto di più da vedere nei dintorni.