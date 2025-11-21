Le destinazioni più belle dove celebrare il Capodanno Lunare
Non appena la luna avrà completato le sue dodici fasi, si celebrerà il Capodanno Lunare. La prima luna nuova del ciclo successivo, che nel 2026 cadrà a metà febbraio, segna l'inizio della primavera secondo il calendario lunisolare, un evento al quale assistere almeno una volta nella vita! Per quindici giorni, circa due miliardi di persone in tutto il mondo prenderanno parte a celebrazioni di ogni tipo: spirituali, culturali e semplicemente spettacolari. Tra le destinazioni più belle citiamo Manila, nelle Filippine, dove le classiche sfilate si alternano a entusiasmanti spettacoli infuocati.