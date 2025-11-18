iStock Paesaggio innevato di Bormio

Il periodo natalizio è uno dei più affascinanti per viaggiare in Italia. Tra borghi illuminati, mercatini ricchi di prodotti artigianali, località di montagna immerse nella neve e città famose per le loro tradizioni, il Bel Paese offre esperienze indimenticabili per chi desidera vivere un Natale speciale e unico.

Ecco una selezione di dieci mete da visitare per il Natale 2025 in Italia tra atmosfere festive, relax termale e attività outdoor sulla neve.

Bolzano: mercatini tradizionali e atmosfera tirolese

Bolzano in Alto Adige è una delle destinazioni più amate durante il periodo natalizio grazie ai suoi celebri mercatini, tra i più importanti d’Europa. Piazza Walther si anima di 112 casette in legno, luci calde e profumi di cannella, strudel e vin brulè.

La città è perfetta anche per passeggiate culturali tra vie eleganti, musei – come quello archeologico dell’Alto Adige – e architettura mitteleuropea. Nel 2025, le iniziative natalizie includono concerti, spettacoli di luce, degustazioni e attività dedicate ai più piccoli. Bolzano è una meta ideale per chi ama vivere il Natale nella sua forma più tradizionale.

Trento: un mercatino tra storia e montagna

Trento unisce perfettamente storia, cultura e tradizioni. I mercatini di Natale nelle piazze principali – piazza Fiera e piazza Mostra – offrono prodotti tipici trentini, ottimi vini, artigianato e decorazioni in legno. Le luci che animano il centro storico rendono la città davvero suggestiva, soprattutto dopo il tramonto.

Per Natale 2025 sono previsti eventi, mostre e attività a tema. Inoltre, la vicinanza a montagne e castelli permette tantissime escursioni nei dintorni a completamento dell’esperienza.

iStock

Verona: luci, mercatini e romanticismo natalizio

Verona è una città perfetta per chi cerca un mix di romanticismo e atmosfera festiva. Ogni anno piazza dei Signori si trasforma in un mercatino in stile tedesco con casette di legno ricche di prodotti tipici, cioccolate calde, vin brulè e artigianato.

Le luminarie lungo l’Arena e il grande albero in piazza Bra creano un’atmosfera calorosa e accogliente. Nel 2025 verranno organizzati concerti, mostre e verrà installata la tradizionale luminaria artistica della Stella Cometa che parte dall’Arena. La romantica Verona è una meta ideale da vivere in coppia.

iStock

Merano: il mix perfetto tra mercatini e terme

Merano è la destinazione ideale per chi vuole unire l’atmosfera dei mercatini con giornate di vero relax. Il centro si anima con uno dei mercatini più suggestivi dell’Alto Adige: casette in legno lungo il fiume Passirio, il Villaggio Natalizio di piazza della Rena, profumi di festa, musica dal vivo e prodotti locali.

Merano è anche una meta termale. Dopo una passeggiata tra gli stand natalizi, si può optare per un meritato riposo tra piscine, saune panoramiche e trattamenti rigeneranti.

Il contrasto tra l’aria fresca esterna e il calore delle acque termali rende l’esperienza ancora più piacevole. Una meta perfetta per Natale 2025 per chi cerca benessere e magia natalizia.

Bagno Vignoni: relax nelle vasche termali naturali

Bagno Vignoni è uno dei borghi termali più suggestivi d’Italia. La sua piazza centrale è una grande vasca termale che, durante l’inverno, crea effetti di vapore davvero affascinanti.

Per Natale 2025 il borgo sarà arricchito da piccole luci, un albero di natale e un’atmosfera ancora più accogliente attenderà i viaggiatori che passeranno da queste parti. Le acque calde delle strutture termali circostanti, le passeggiate in natura e le terme libere permettono di trascorrere giornate rilassanti, magari abbinate anche a itinerari tra i colli della Val d’Orcia.

Bagno Vignoni è una meta perfetta per chi desidera staccare dalla routine durante le feste.

Bormio: terme storiche e neve

Bormio è una destinazione ideale sia per gli amanti del wellness sia per chi cerca l’atmosfera tipica di montagna. Le sue terme romane, tra le più famose d’Italia, offrono vasche panoramiche che regalano viste mozzafiato sul paesaggio innevato.

Il centro storico, decorato con luci e mercatini, completa l’esperienza. Meta perfetta, anche per famiglie, per Natale 2025 per chi vuole alternare relax, passeggiate, sciate e tradizioni alpine senza allontanarsi troppo dai servizi.

Courmayeur: destinazione perfetta per lo sci a Natale

In molti approfittano delle vacanze di Natale per andare a sciare: Courmayeur è sicuramente una scelta eccellente. Il Monte Bianco regala scenari spettacolari, piste perfettamente innevate e una vasta proposta di attività che vanno dallo sci allo snowboard, fino alle ciaspolate.

Il centro di Courmayeur si illumina di luci natalizie, boutique eleganti, ristoranti tipici e chalet. Per Natale 2025 sono previsti anche eventi a tema, mercatini e intrattenimenti per famiglie. Courmayeur unisce sport, atmosfera alpina e charme.

Napoli: il Natale dei presepi e di San Gregorio Armeno

Napoli offre un Natale unico, vivace e profondamente tradizionale. La celebre via San Gregorio Armeno è il cuore pulsante delle festività con botteghe artigiane che realizzano a mano presepi e statuine. Passeggiare lungo la via dei Presepi è un must del Natale a Napoli.

Le luci artistiche nei quartieri, i mercatini, il Presepe napoletano e i dolci tipici come struffoli – palline di impasto fritte e ricoperte di miele e confetti colorati – e roccocò – biscotti a forma di ciambella profumati con spezie e mandorle – rendono il Natale 2025 un’occasione perfetta per scoprire la città in una veste speciale. Napoli è sicuramente la destinazione ideale per chi ama l’arte popolare e l’energia autentica.

iStock

Matera: i sassi illuminati e presepi viventi

Matera diventa ancora più magica nel periodo natalizio: le luci che si riflettono sulle case in tufo dei Sassi creano un’atmosfera unica e quasi sospesa nel tempo. Il presepe vivente – dal 6 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 – lungo i rioni rupestri è un’esperienza emozionante che richiama visitatori da tutta Italia. Il biglietto è in vendita sul sito ufficiale del Presepe Vivente di Matera.

Oltre agli eventi culturali, alle mostre e alle visite guidate ai Sassi, il cibo tradizionale e il paesaggio circostante rendono Matera una meta suggestiva per questo Natale.

Salerno: le spettacolari Luci d’Artista

Salerno è una meta perfetta per chi ama l’atmosfera natalizia più scenografica. L’evento Luci d’Artista trasforma la città in un percorso luminoso fatto di installazioni spettacolari, scenografie fiabesche, tunnel di luci e grandi figure colorate.

Il lungomare – uno dei più suggestivi d’Italia – i mercatini, la pista di pattinaggio e i numerosi eventi rendono la città ideale per famiglie e per chi cerca un Natale vivace e festoso in riva al mare.