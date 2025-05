Fonte: iStock Cosa vedere in un giorno a Cordoba

Cordoba, la città dei fiori dal fascino moresco, rappresenta una delle mete più belle da visitare durante un viaggio in Andalusia. Seppur la vicinanza con le più gettonate Siviglia, Malaga e Granada l’abbia relegata per molto tempo a breve sosta di passaggio, oggi sta attirando sempre più l’attenzione su di sé grazie alla sua storia affascinante e ad architetture suggestive, uniche nel loro genere.

Questa meravigliosa città, con le sue case imbiancate a calce, le antiche cattedrali e i cortili che profumano di fiori d’arancio, è famosa soprattutto per il suo festival annuale chiamato la Fiesta de los Patios. Nel mese di maggio, i cortili delle case (patios) vengono decorati con grandiose esposizioni floreali e aperti al pubblico per competere e aggiudicarsi il primo premio.

Tuttavia, è una città che può essere visitata tutto l’anno perché ci sono molte altre cose fantastiche da fare e da vedere. Qui tutti i nostri consigli su cosa vedere a Cordoba in un giorno!

Tappa 1: la Mezquita, la moschea-cattedrale Patrimonio UNESCO

Visitare la Mezquita di mattina come vostra prima tappa è un’ottima idea, sia per evitare il caldo eccessivo che per anticipare l’arrivo della maggior parte dei visitatori. In più, in questo modo avrete tutto il tempo necessario per esplorare l’edificio con calma ammirandone ogni splendido dettaglio: se viene considerato il monumento più amato della Spagna c’è sicuramente una ragione.

Ora una cattedrale, in realtà questo sito religioso rappresenta una delle eredità più belle risalenti al periodo in cui la città fu governata, per oltre 500 anni, dai musulmani. Fu durante il periodo della Reconquista (XIII secolo), che la moschea fu convertita in cattedrale. È un monumento unico che unisce due delle principali religioni del mondo, Patrimonio UNESCO dal 1984: scopritelo passeggiando tra le colonne di marmo e granito all’interno, uniche con il loro binomio rosso e bianco, e tra gli aranci, le palme e i cipressi del Patio de Naranjos.

Fonte: iStock

Tappa 2: Puerta del Puente e Puente Romano

Una volta usciti dalla Mezquita, continuate la vostra scoperta di Cordoba tra i luoghi simbolici del suo centro storico. Il primo è una porta rinascimentale risalente al XVI secolo, il cui nome significa “Porta del Ponte”, perché conduce al secondo luogo simbolo: il Puente Romano, ossia il Ponte Romano. Risalente al I secolo e ricostruito più volte nel corso dei secoli, è stato usato anche come location nella quinta stagione de Il Trono di Spade.

Se volete ammirarlo immerso in un’atmosfera davvero suggestiva, con le sue 16 splendide arcate che attraversano il Rio Guadalquivir, vi consigliamo di tornarci a fine giornata, all’ora del tramonto, aspettando che la sera cali sulla città e tutto si illumini creando uno scenario particolarmente romantico.

Tappa 3: il quartiere ebraico, il più suggestivo della città

Dopo pranzo, raggiungete uno dei quartieri più belli della città: quello ebraico. È un vero piacere camminare tra le sue vie perché, nel corso del tempo, ha mantenuto intatta la sua estetica tradizionale tra strade acciottolate, case imbiancate a calce, statue e archi. Da qui potete raggiungere facilmente anche Calleja de Los Flores, probabilmente una delle vie più famose e fotografate della città!

Qui troverete le classiche casette bianche decorate con tanti vasi fioriti e i famosi cortili che, ogni anno, partecipano alla competizione. Molti di questi patios sono visitabili gratuitamente: vi basterà consultare gli orari forniti dall’ufficio del turismo. Se volete fotografare quelli più spettacolari, raggiungete Calle San Basilio, nel popolare quartiere di Alcázar Viejo.

Fonte: iStock

Tappa 4: Palacio de Viana, il magico palazzo dei giardini

Cordoba è sinonimo di giardini e, se non ne avete visti abbastanza durante la vostra passeggiata nel centro storico, potreste entrare nel famoso Palacio de Viana. Passeggiate tra i 12 cortili del palazzo, seguendo il percorso circolare segnalato, tra splendide colonne, alberi d’arancio e un’architettura regale.

Durante la vostra visita, noterete una vasta gamma di stili architettonici: questo perché il palazzo fu costruito centinaia di anni fa e, con il mutare dei tempi, cambiò anche l’architettura, creando questo fantastico crogiolo di stili. All’interno del palazzo, invece, potrete ammirare dipinti, arazzi e ceramiche.

Cosa vedere nei dintorni di Cordoba

Uno dei luoghi più belli da vedere nei dintorni di Cordoba è il Parque Natural Sierras Subbéticas, 320 chilometri di colline calcaree ricoperte di vegetazione e disseminate di grotte, sorgenti e corsi d’acqua. Qui potrete fare diverse escursioni a piedi, raggiungendo anche la vetta La Tiñosa, alta 1570 metri, oppure visitare i caratteristici centri abitati di Zuheros e Priego de Córdoba.

Se volete provare un po’ di adrenalina, invece, prenotate l’escursione al Caminito del Rey: un tempo considerata tra le più pericolose al mondo, oggi è un’esperienza resa sicura da barriere di sicurezza e caschi. Qui, camminando lungo apposite passerelle, godrete di una vista mozzafiato sul canyon, sui laghi e sui paesaggi circostanti.