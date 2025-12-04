iStock La città vecchia di Cordoba

Il programma Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo continua a crescere, confermando il ruolo della cultura come ponte tra le sponde del Mediterraneo.

Dopo l’annuncio delle Capitali Med 2026—Matera in Italia e Tétouan in Marocco—arriva ora la notizia della designazione delle città protagoniste del 2027. Durante il Forum annuale dell’Unione per il Mediterraneo, tenutosi a Barcellona, sono state infatti nominate Saida (Libano) e Cordoba (Spagna), due realtà profondamente diverse ma unite da un’eredità storica e culturale che parla di scambi, convivenza e dialogo.

Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo 2027

La decisione dei ministri degli Esteri dei 43 Paesi dell’Unione per il Mediterraneo conferma il successo del programma MCCD, nato per valorizzare le città che rappresentano identità, pluralità e cooperazione nella regione.

Saida e Cordoba raccoglieranno il testimone da Matera e Tétouan, dando continuità a un percorso che negli ultimi anni ha consolidato una rete culturale mediterranea sempre più dinamica.

La scelta è ricaduta su due città capaci di raccontare, con prospettive differenti, una lunga storia di incontri tra popoli: una radicata nel cuore della Spagna andalusa e l’altra affacciata sulle coste del Libano, crocevia di civiltà fin dall’antichità.

L’elezione apre scenari per programmi culturali condivisi, scambi tra operatori artistici e itinerari turistici tematici che potranno estendersi oltre il 2027, favorendo turismo sostenibile, formazione e progetti di dialogo transfrontaliero.

Cordoba, Spagna

Cordoba entra nel programma delle Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo 2027 come simbolo di vitalità intellettuale e stratificazione culturale. Già capitale romana e poi fulcro del Califfato di al-Andalus, la città conserva un patrimonio unico fatto di architetture, filosofie e tradizioni che nei secoli hanno fuso influenze europee, arabe ed ebraiche.

Oggi Cordoba rappresenta un luogo di vivace produzione culturale e di forte identità mediterranea, capace di trasformare la propria storia in impulso contemporaneo.

La sua candidatura si inserisce perfettamente nel tema del dialogo interculturale, che il programma MCCD mira a promuovere attraverso eventi, scambi, itinerari artistici e iniziative dedicate alla cooperazione tra le diverse sponde del mare comune. Progetti educativi nelle scuole, festival musicali e percorsi monumentali sono solo alcuni degli strumenti previsti per coinvolgere residenti e visitatori.

iStock

Saida, Libano

Saida, una delle città più antiche del Libano, è stata scelta per il 2027 come esempio emblematico di continuità storica e rinascita culturale. Abitata ininterrottamente da oltre seimila anni, è stata un punto di riferimento per fenici, romani, arabi, crociati e ottomani, lasciando un mosaico di testimonianze che raccontano millenni di vita mediterranea.

Accanto a questo straordinario patrimonio storico, Saida, città costiera, presenta oggi una scena artistica giovane e in evoluzione, con iniziative culturali che uniscono tradizione e innovazione.

La sua designazione rispecchia la volontà del programma MCCD di sostenere città capaci di reinventarsi, valorizzando radici profonde e nuove energie creative. Nei mesi a venire si attendono collaborazioni internazionali per restauri, residenze artistiche e programmi di promozione turistica che possano far emergere il ruolo della città come ponte tra culture e come meta attrattiva per un turismo attento e responsabile.