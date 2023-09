Castello di Schwerin: per vivere una favola d’altri tempi

Fonte: iStock Il fiabesco Castello di Schwerin

A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di desiderare di vivere una favola d’altri tempi. A nord di Berlino, in un contesto che sembra uscito direttamente da un libro di racconti fatati, sorge un vero e proprio castello delle fiabe che al suo interno conserva anche un po’ di Italia. Si tratta del Castello di Schwerin, simbolo dell’omonima città e sede del Parlamento del land Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Castello di Schwerin: cosa aspettarsi

Questo maestoso e signorile castello sorge a Schwerin, una piccola località tedesca che però conserva tesori dal valore immenso: è conosciuta come la “città dai sette laghi e dalle sette foreste”.

Quando si arriva al cospetto del Castello di Schwerin sembra di essere stati catapultati in un mondo fatto di magia: sorge su un isolotto che galleggia in un placido lago, ed è collegato alla terraferma da un suggestivo ponticello che fa rivivere atmosfere medievali.

La classica immagine delle fiabe, quindi, che viene ancor più esaltata della struttura stessa del castello che è stata caldamente voluta dai granduchi del Macleburgo, nel XIX secolo, e che è ispirata allo stile rinascimentale francese.

Per non parlare dei giardini che gli fanno da cornice: è popolato di canali, laghi, pergolati e c’è persino una parte più moderna, ridisegnata nel 2009, chiamata floating meadow, ovvero prato galleggiante.

Cosa vedere

Il meraviglioso Castello di Schwerin, un tempo fortezza difensiva, è perfettamente visitabile sia fuori che dentro. Già da lontano l’esterno si fa notare e apprezzare per via della presenza di torri svettanti, guglie che sembrano toccare il cielo, cupole dorate e spettacolari giardini fioriti.

Tra le sue mura conserva invece 654 stanze, non tutte aperte al pubblico, perfettamente arredate con tappeti preziosi, boiserie e dipinti. Ma come vi accennavamo in precedenza, c’è anche un po’ d’Italia in questa regale dimora: presso la sala del trono si innalzano delle colonne rivestite con pregiati marmi di Carrara.

Mobili dell’epoca, quadri, arazzi, statue del Canova decorano l’edificio suddiviso in tre piani, ognuno dei quali con una destinazione d’uso diversa. E poi ci sono i pavimenti in marmo o in legno impreziositi da tarsie in vari colori, meravigliosi soffitti in legno intarsiato oppure decorati con stucchi e affreschi.

I meravigliosi giardini

A render l’esperienza di visita una vera favola d’altri tempi è anche l’affascinante parco con giardino in stile inglese di cui il castello è circondato. Particolarmente affascinanti sono le scenografie dell’Orangerie, con aiuole fiorite, piante rare e persino una fontana di bronzo.

Vi è stato edificato anche un elegante portico in ferro battuto, così come una grotta artificiale e un bellissimo portale di una chiesa in stile gotico francese.

Il fantasma del castello

Anche il fiabesco Castello di Schwerin può vantare una storia dai profili spettrali. Si narra infatti che all’interno di queste antiche e possenti mura viva il Petermännchen, uno spiritello che possiede un potere davvero singolare: può aprire qualsiasi porta incontri, anche se perfettamente chiusa con tutte le mandate possibili.

Petermännchen, quindi, sembrerebbe aggirarsi nel castello con lo scopo di proteggerlo, tanto che secondo le persone del luogo avrebbe persino svegliato delle guardie che si erano addormentate durante il loro turno, evitando così una terribile punizione che probabilmente gli sarebbe stata inflitta.