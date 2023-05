Casette colorate e mare turchese: la tua vacanza da sogno è qui

Fonte: iStock Capitola

Quando il calendario ci ricorda che la bella stagione è ormai vicina, arriva il momento di programmare le grandi ed entusiasmanti avventure estive. Tra le mete predilette dei viaggiatori ci sono le località di mare: quale migliore occasione, se non questa, per vivere tutta la magia delle blue zone?

In cima alle travel wish list ci sono loro: i paradisi terrestri e, in generale, tutti quei luoghi che sono stati trasformati da Madre Natura nel palcoscenico di spettacoli mozzafiato da contemplare, ma soprattutto da vivere. All’ombra dei luoghi più iconici e celebri, però, si snodano tante altre destinazioni, spesso sconosciute ma altrettanto sorprendenti, in grado di trasformare il viaggio in una vera e propria esperienza incredibile.

Ed è proprio di uno di questi posti che vogliamo parlarvi oggi. Il suo nome è Capitola, ed è una città degli Stati Uniti d’America situata nella Contea di Santa Cruz, in California. Caratterizzata da casette colorate, super instagrammabili, e da un mare turchese e cristallino, questa località offre a tutti i viaggiatori una vacanza da sogno che non ha nulla a che invidiare ai luoghi più celebri. Pronti a partire?

Una vacanza insolita e da sogno in California

Sappiamo bene che organizzare un viaggio in California è una di quelle cose da fare almeno una volta nella vita. Il Paese che si snoda per quasi 900 miglia lungo la costa dell’Oceano Pacifico, infatti, ha tantissime cose da offrire, in ogni periodo dell’anno e in ogni stagione. Tuttavia, se siete in procinto di organizzare una vacanza in vista dell’estate, e volete raggiungere una destinazione lontana dai radar turistici, allora vi basterà allontanarvi dai luoghi più iconici del Paese e raggiungere Capitola.

Situata ad appena quattro chilometri da Santa Cruz, questa deliziosa cittadina costiera è uno dei luoghi di vacanza prediletti dagli abitanti della contea. Frequentatissima in estate dai local, e decisamente meno dai turisti, Capitola è caratterizzata da un’atmosfera rilassata e da un gusto mediterraneo che cattura e conquista. Se siete alla ricerca di un’esperienza a ritmo slow, allora, questo è il posto giusto da raggiungere.

Case colorate e mare cristallino: benvenuti a Capitola

Bistrot all’aperto, negozi e boutique caratterizzano le strade di questa deliziosa cittadina, ma quello che davvero incanta è quel panorama da cartolina che contraddistingue la spiaggia. Da una parte, infatti, ci sono le acque dalle mille sfumature di azzurro che bagnano la sabbia chiara che brilla al sole, tutto intorno, invece, una serie di casette colorate dalle nuance pastello si affacciano discrete sul paesaggio creando una visione da sogno.

Le cose da fare e da vedere a Capitola sono diverse, ma tutte sono all’insegna del relax e del ritmo slow. Dopo una giornata trascorsa in spiaggia, e una passeggiata tra i negozi, il consiglio è quello di concedersi un’inebriante degustazione di vino. La cittadina, infatti, è celebre per la produzione del vino e ogni anno organizza il Capitola Art & Wine Festival, una manifestazione che attira tantissimi appassionati del settore. Da Capitola, inoltre, è possibile salire a bordo della funivia per andare alla scoperta dell’affascinante distretto collinare di Soquel Creek.