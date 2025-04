Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Balboa Park a San Diego

Siamo a San Diego in California e qui c’è un luogo magico da scoprire: stiamo parlando del Balboa Park, un’area intrisa di storia. Inizialmente era un’area di 1400 acri di terreno conosciuta con il nome di City Park. Oggi, dopo un profondo sviluppo edilizio durato per anni, è diventata tra le attrazioni da non perdere quando ci si reca a San Diego. Si estende per più di 400 ettari e sono presenti musei, giardini, associazioni artistiche culturali e internazionali, oltre che lo zoo di San Diego.

Balboa Park, la storia

Quando siamo in vacanza, non desideriamo altro che entrare a contatto con la cultura del posto: a San Diego c’è un luogo dove è possibile farlo e dove 14 milioni di visitatori all’anno vengono proprio qui per scoprire i musei, i giardini, le associazioni artistiche, con la possibilità di fare delle attività storiche, didattiche, orticole o ricreative. Insomma, qui è proprio vietato annoiarsi!

Ma per scoprire la storia del Balboa Park, che si trova in America, dobbiamo fare un passo indietro fino al 1868: all’epoca si chiamava City Park ed era un luogo ricoperto di arbusti. Sebbene la superficie totale del parco oggi sia ridotta rispetto al passato, in realtà la sua realizzazione è stato uno sforzo profuso da parte di numerose persone che negli anni si sono offerte di contribuire attivamente a ciò che oggi è Balboa Park.

Fonte: iStock

Solamente durante il 1900 è stato infatti messo a punto un piano generale per migliorare e abbellire il parco con impianti idrici, piantumazione, realizzazione di strade. Nel corso degli anni ha assunto le sembianze che ha oggi, ovvero una struttura in grado di mettere d’accordo tutti con attrazioni ed eventi da non perdere.

I musei

All’interno del parco sono presenti numerosi musei dove è possibile approfondire la storia, la scienza e molte altre tematiche. A tal proposito, sottolineiamo che è possibile richiedere il Pass Explorer per accedere ai musei in modo comodo e conveniente. Tra i primi di cui vogliamo parlare troviamo il Centro Culturale della Raza, che è una celebrazione dell’arte, della cultura chicana, latina e indigena. Sono presenti mostre di arti visive, spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche. Lo spazio è impreziosito inoltre dai murales vivaci, dove i turisti si fermano a scattare foto memorabili.

Un altro degli appuntamenti imperdibili del Balboa Park? Fare un salto al Comic-Con Museum, dove invece possiamo soffermarci sulle collezioni dedicate ai fumetti e all’arte popolare. Citiamo poi la Casa delle Relazioni del Pacifico, in cui c’è l’opportunità di approfondire le culture da ogni parte del mondo, il Centro Scientifico della Flotta e l’Istituto di Arte Contemporanea. Il parco è infatti un vero punto di riferimento per chi desidera scoprire l’arte progressista e sperimentale.

Ma siamo solo all’inizio di quello che possiamo effettivamente ammirare all’interno del Balboa Park, come il Giardino e il Museo dell’Amicizia Giapponese, Casa Marston (che invece celebra l’architettura californiana), il Museo Internazionale Mingei, il Museo delle Arti Cinematografiche, o persino il Museo dell’Aria e dello Spazio.

I giardini

Oltre alla storia, all’arte e alla cultura, al Balboa Park possiamo trascorrere una giornata a contatto con la natura. Sono presenti diversi giardini e sentieri naturalistici, come quello del Nat, che è circondato da piccoli giardini e sentieri didattici con esposizioni di piante autoctone e a basso tenore idrico. Per chi invece desidera scoprire un’oasi tropicale con più di 450 palme e 58 specie diverse, allora l’appuntamento imperdibile è Palm Canyon.

Il Giardino di Zoro è invece un’ex colonia nudista che oggi è stata trasformata in un giardino per le farfalle. Al Balboa Park si trovano anche il Giardino Commemorativo dei Veterani, il Giardino degli Alberi per la Salute (un giardino didattico per le piante medicinali), la Fondazione del Giardino Botanico di San Diego, oltre a una magnifica riserva di piante autoctone della Florida. Non dimentichiamo di vedere il Giardino del Deserto, con piante succulente e resistenti alla siccità da tutto il mondo, oltre a un’oasi urbana in cui sono conservate diverse piante rare, ovvero il Giardino della Pace Curativa.

Le attrazioni

Se desideriamo arricchire ulteriormente il nostro itinerario di visita a Balboa Park, possiamo farlo tranquillamente perché non abbiamo ancora citato le attrazioni: il Ponte Cabrillo è l’ingresso più famoso al distretto del Parco, ma è impossibile non adocchiare la magnifica Torre della California, un simbolo del luogo. Sono previste attività per tutti, inclusi i bambini, tra cui l’opportunità di fare un giro sulla giostra o partecipare a un tour su un treno d’epoca, un vero e proprio trenino in miniatura.

O magari possiamo rimanere senza fiato di fronte all’albero di fico di Moreton Bay, un vero e proprio gigante magnifico e centenario. E poi non manca un centro d’arte del villaggio spagnolo per tutti gli amanti dell’arte. E non dimentichiamo che, disseminati in giro per il parco, è possibile visitare i numerosi negozi di souvenir dove possiamo comprare un cadeau da portare ai nostri amici o magari per ricordare la visita.

Fonte: iStock

Dove si trova Balboa Park e come arrivare

C’è una buona notizia: raggiungere Balboa Park è semplice con i mezzi pubblici. Delimitato da Upas St a nord, dalla 28th St a est, oltre che dalla Sixth Avenue a ovest, a sud invece c’è l’arco della San Diego Fwy. Park Boulevard è la strada che passa in mezzo al parco, vicinissima all’ufficio informazioni, in modo tale da essere subito a contatto con i professionisti del parco per farsi guidare e ricevere gli opuscoli e la mappa. Per recarci in bus, dobbiamo prendere l’autobus della linea 7.

All’interno del Balboa Park sono naturalmente presenti tutti i servizi, e spicca la presenza del tram gratuito che percorre proprio il quartiere culturale durante il giorno, trasportandoci in pochi minuti nelle attrazioni più popolari del parco. Effettua ben 5 fermate, tra cui il parcheggio Inspiration Point e Plaza de Panama, installata nel 1996. Aggiungiamo inoltre che l’ingresso al Balboa Park è gratuito ed è aperto 24 ore su 24 durante tutti i giorni della settimana. Solamente alcuni musei o attrazioni possono essere a pagamento, ma ci sono anche moltissime attrazioni gratuite che possiamo ammirare senza spendere nulla. Quando visitarlo? Il periodo migliore per visitare San Diego è l’autunno o la primavera.