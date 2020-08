Cose da fare almeno una volta nella vita: il Festival Internazionale del Tango Argentino

editato in: da

C’è un evento che si tiene ogni anno dall’altra parte del mondo che tutti dovremmo scoprire, vedere e vivere, almeno una volta nella vita. Stiamo parlando del Festival Internazionale del Tango Argentino, un momento celebrativo e unico che si ripete ogni agosto.

Questo è il mese in cui, la città che ha generato e esportato questa danza in tutto il mondo, si popola di colori e suoni, eventi e manifestazioni spettacolari che incantano tutti gli estimatori di questo ballo e non solo.

Tangueri e musicisti provenienti da ogni parte affollano il teatro Ribera, sede esclusiva del tango e della milonga, invadono i quartieri e le strade con mostre, spettacoli e esibizioni per celebrare questa magica danza, Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 2009.

Perché quella tra il tango e l’Argentina, è una storia d’amore che non conosce eguali e che affonda le sue origini in tempi antichi. Come diceva Anibal Troilo, infatti, “Il Tango viene da lontano, non parlo del secolo scorso, viene da molto più lontano. Nasce da quelle emozioni primitive che l’umanità, per quello che osservo e sento dire, non ha mai saputo né cancellare, né controllare”.

A Buenos Aires, patria e luogo di nascita del tango, ogni agosto si tiene il Tango Festival and World Cup, durante questo mese persone da tutto il mondo arrivano in città per vivere intensamente due settimane di concerti gratuiti, lezioni di tango e altri eventi legati a questo ballo.

Perché il tango, nato come espressione popolare, è una forma artistica e culturale dalle mille sfaccettature, che comprende musica, danza, testi e canzoni, che ha un’anima propria che si libra per le strade e per i quartieri del Paese.

Durante l’evento annuale si tiene anche il più importante campionato internazionale di tango: centinaia di ballerini proveniente da tutto il mondo arrivano fin qui per competere e per aggiudicarsi il titolo di miglior professionista del settore.

Quella del International Tango Festival and World Cup è un occasione unica per toccare con mano lo splendido e variegato mondo che ha reso celebre il Paese intero nel mondo. Un momento davvero perfetto anche per conoscere la vera essenza di Buenos Aires, città affascinante e piena di contraddizioni che coinvolge e avvolge con il suo calore, fino a stordire.