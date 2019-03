Pietracamela, il borgo d’Abruzzo scavato nella roccia

editato in: da

Nato il XII secolo, Pietracamela è uno tra i borghi più belli d’Italia. Sorge sulle pendici del Corno Piccolo e mostra uno scenario d’incomparabile bellezza grazie alla sua posizione all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Gran Sasso.

Pietracamela è stato costruito sulle pendici della montagna ed è completamente immerso nella natura regalando ai turisti scorci mozzafiato. È un pugno di case isolato costruito su una roccia del Corno Piccolo. Il borgo di pietra, con gli edifici dei secoli XV e XVI, caratterizza Pietracamela con saliscendi angusti sormontati da archetti, i balconi-fienili, i vicoli lastricati, i fondaci ricavati nella roccia e le vecchie fontane.

Un borgo che mostra i segni di presenze sparite ma che si ravviva per la presenza di visitatori, escursionisti e scalatori. Sono sempre più numerosi coloro che decidono di fermarsi a Pietracamela, un luogo ideale che offre la giusta quiete di fronte al Gran Sasso. Oltre allo straordinario panorama presente, è possibile ammirare l’antica chiesa di San Giovanni, del 1432, e quella di San Rocco, del 1530, con le date scritte sulle architravi dei portali, gli altari lignei e l’acquasantiera cinquecentesca della parrocchiale di San Leucio. I portali delle abitazioni intorno alla chiesa di San Giovanni recano date comprese tra il 1471 e il 1616.

Anche sulla faccia di una casa in Via Vittorio Veneto sono presenti segni di un passato da non dimenticare. Sulle due finestre bifore in pietra c’è una testa e una forbice aperta da una parte e dall’altra un cavaliere che suona la tromba. Il borgo offre la possibilità di fare passeggiate e trekking sui sentieri storici, mountain bike, ascensioni in quota, alpinismo e roccia alla Palestra degli Aquilotti. Inoltre è possibile sciare a Prati di Tivo che può contare su cinque impianti di risalita. Sorto all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, da Pietracamela si possono ammirare i Monti della Laga con le loro foreste ricche di acque e il Gran Sasso con il Corno Grande.

Dal borgo partono sentieri alle sorgenti del Rio Arno, alla Madonnina del Gran Sasso e al Rifugio Franchetti. Uno dei sentieri attraverso il bosco porta alla frazione di Intermesoli, che ha alcune case del XVI sec. e una chiesa con portale in pietra e altare ligneo barocco. Altri sentieri portano a Tossicia, a Cerqueto, ad Assergi, costeggiando fiumi e percorrendo boschi.