I più bei borghi d’Italia immersi tra i vigneti

Settembre è tempo di, e nelle aree viticole più prestigiose della nostra penisola in questo periodo sono molti i turisti attratti dalle attività dei viticoltori. Da qualche anno, infatti, il, che inizia con la raccolta dell'uva, è diventato un evento che lega non solo gli appartenenti al territorio, ma anche coloro che decidono di assistervi. Sempre più un rituale affascinante e di grande rilievo storico e antropologico, la vendemmia è dunque un catalizzatore per tutti gli appassionati di vino, che vogliono vivere un'esperienza vera a contatto con la natura. Scopriamo quali sono i borghi italiani che potrete approfittare per visitare in questo inizio di autunno.