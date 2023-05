Panda Train: tutti a bordo del treno più dolce del mondo

Fonte: ChinaImages / IPA Panda Train Cina, il treno completamente dedicato all'anima simbolo della Cina

Sono adrenaliniche, romantiche o rilassanti, suggestive e sensoriali, magiche e indimenticabili: sono le esperienze che viviamo quando viaggiamo. Avventure diverse, che assecondano le nostre esigenze e le personali preferenze, e che ci permettono di scoprire in maniera inedita e sorprendente tutta la meraviglia che appartiene al mondo che abitiamo.

Anche un viaggio in treno può trasformarsi in un’esperienza unica e straordinaria. Un’avventura che, attraverso il posto finestrino, permette di ammirare panorami incredibili, scenari incantati e scorci mozzafiato che si aprono, lentamente o velocemente, a ogni chilometro percorso.

Ma che succede quando, oltre ai paesaggi esterni, le carrozze stesse si trasformano in un’esperienza? Basti pensare alla suggestione dei vagoni dell’Orient Express, per esempio, o a quelli dei mezzi storici e a vapore che sono diventati celebri in tutto il mondo. Oppure a quelli del più recente Panda Train, un treno turistico completamente dedicato ai panda che permette ai viaggiatori di vivere un’esperienza dolcissima nel sud ovest della Cina. Pronti a salire a bordo?

Cina: benvenuti a bordo del Panda Train

Molto più di un semplice viaggio per raggiungere una destinazione, quella sul Panda Train è una vera e propria esperienza di dolcezza da vivere e da condividere con gli amici o con la famiglia.

Questo treno, il primo completamente dedicato all’animale simbolo della Cina, ha compiuto il suo viaggio inaugurale lo scorso anno partendo da Chengdu, e questo non è un caso. La città, capoluogo di Sichuan, è la sede di uno dei più importanti centri di ricerca e di conservazione dei panda: il Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Proprio qui, infatti, ogni anno migliaia di viaggiatori e appassionati della natura si riuniscono per osservare gli esemplari giganti che vivono in un habitat naturale sapientemente ricreato.

Già dai primi istanti a bordo le persone hanno potuto immergersi in un’atmosfera magica e suggestiva grazie a un design ispirato all’esemplare in questione. Le carrozze principali, infatti, ospitano gigantografie e disegni dedicate al mondo animale, non mancano anche aree ludiche per i più piccoli, mascotte che attraversano i vagoni durante il viaggio e che accolgono gli ospiti, e pasticcini a forma di panda, naturalmente.

Fonte: ChinaImages / IPA

Un viaggio inedito nel fantastico mondo dei Panda

Considerato il simbolo della purezza, della forza e della tenacia, il panda è da secoli l’emblema nazionale della Cina. A lui sono dedicate mostre, installazioni urbane e monumenti, ed è stata istituita anche una giornata nazionale: il National Giant Panda Day.

L’ultimo omaggio a questi splendidi esemplari è proprio il Panda Train, il treno turistico cinese che permette ai viaggiatori di ogni età di vivere un’avventura incredibile con partenza dalla stazione di Chengdu, nella provincia del Sichuan.

Il treno, che può ospitare fino a un massimo di 252 persone, è composto da 12 carrozze, tra cui una ristorante e un’altra completamente dedicata all’intrattenimento. Non mancano, ovviamente, le cuccette notturne per viaggi più lunghi. Nel treno si può dormire, mangiare, cantare e giocare, partecipare al rito del te pomeridiano o divertirsi durante un cocktail party.