C’era una volta un bus, ora è un alloggio immerso nella natura

Fonte: IPA Il Majestic Bus, un Bedford Panorama del 1968 trasformato in un alloggio eco-friendly

Se sogni una vacanza ecologica senza dover rinunciare al comfort di un hotel e stai cercando un luogo che ti offra serenità e un ritmo di vita rilassante, allora ti suggeriamo il Majestic Bus, un alloggio confortevole ricavato da un vecchio autobus Bedford Panorama del 1968.

Immerso tra le suggestive colline gallesi, in una zona nascosta e poco frequentata, potrai abbandonarti al silenzio e alla pace della natura, in un’atmosfera vintage e retrò.

Un rifugio nascosto ti permetterà di staccare completamente la spina dallo stress quotidiano, consentendoti di rigenerare mente e corpo in un ambiente sereno e suggestivo.

Majestic Bus: una vacanza alternativa ed eco-sostenibile

Questo eccezionale alloggio si trova nelle incantevoli colline del Radnorshire, in Galles, un’area ancora incontaminata e situata a breve distanza dal rinomato villaggio di Hay-on-Wye, conosciuto come “la città dei libri” grazie alla sua vasta selezione di oltre quaranta librerie.

Il bus riconvertito è immerso in un’oasi verde, all’interno di un incantevole giardino fiorito. Questo angolo di paradiso è circondato da morbide colline che offrono una vista panoramica mozzafiato, regalando una sensazione di meraviglia e incanto.

Un pullmino davvero speciale, curato nei minimi dettagli. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, il proprietario, Rob Robinson, ha dedicato circa 4.000 sterline e sei mesi del suo tempo per convertire il veicolo in una casa per le vacanze. Il risultato finale è un alloggio alternativo completamente eco-friendly, alimentato ad energia solare e strutturato in maniera molto meticolosa. Il pavimento è realizzato in legno, la cucina su misura è fatta a mano e all’interno i visitatori potranno trascorrere le notti in un confortevole letto matrimoniale, riscaldandosi con una caratteristica stufa a legna.

Questa combinazione di design e sostenibilità rende questa casa per le vacanze un luogo invitante per coloro che cercano un’esperienza unica e rispettosa dell’ambiente. All’esterno, troverai anche un barbecue dove potrai cucinare deliziosi piatti all’aria aperta. A pochi metri di distanza, avrai accesso a una cabina in legno dedicata al bagno con una lussuosa vasca dallo stile antico, completa di candele per creare l’atmosfera perfetta per una serata romantica, o per un momento di puro relax.

Per gli amanti dello sport e dell’avventura ci sono diverse attività divertenti da fare in zona. Puoi organizzare escursioni in canoa lungo il fiume Wye, o se preferisci, puoi provare emozionanti passeggiate a cavallo tra le colline circostanti. Se ti appassiona la mountain bike, invece, i sentieri circostanti ti offriranno un’esperienza indimenticabile con percorsi adatti a ogni livello di abilità.

Un viaggio tra le incantevoli colline del Radnorshire

Alloggiare nel Majestic Bus è l’occasione ideale per immergersi nella bellezza delle Radnorshire Hills, una meravigliosa catena collinare situata nel cuore del Galles, nella contea di Powys.

Uno dei punti più alti di questa regione è la Radnor Forest, situata vicino al villaggio di New Radnor. Qui puoi ammirare la maestosità della natura e goderti viste panoramiche mozzafiato su un territorio che offre un rifugio perfetto per la fauna selvatica del posto.

Le colline di Radnorshire sono celebri anche per il sentiero di 135 miglia, un itinerario che si snoda all’interno della campagna gallese e che ti permetterà di scoprire il suo ambiente incontaminato.

La bellezza del Galles non risiede soltanto nelle sue colline. È un tesoro di scenari naturali con maestose montagne, coste frastagliate e incantevoli villaggi che preservano tradizioni, storia e folklore.