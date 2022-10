Come in un sogno: dormire in un lodge nella natura selvaggia

Fonte: Getty Images El Karama Lodge

Ci sono vacanze organizzate per divertirsi, rilassarsi o per staccare totalmente dalla quotidianità. E poi ci sono i viaggi, quelli destinati a cambiarci la vita, a trasformarsi in ricordi indelebili che resteranno, per sempre, nel cuore.

Sono quelli caratterizzati da esperienze uniche che coinvolgono i sensi e li stordiscono, che ci consentono di perderci e immergerci in tutti quei capolavori che appartengono al mondo che abitiamo e che ci permettono di fare incontri ravvicinati con le creature che popolano il pianeta. Sono i viaggi che ci fanno innamorare.

Ed è proprio un viaggio così che oggi vogliamo fare insieme a voi, per raggiungere un territorio sconfinato e incredibile, per trascorrere un’esperienza al di fuori dall’ordinario, per incontrare gli animali che popolano il pianeta e vederli muoversi nel loro habitat. Un parco meraviglioso, nel cuore del Kenya, dove è possibile dormire nella natura più selvaggia.

Bentornati in Kenya

Il nostro viaggio inizia qui, nell’Africa orientale, in quel vasto e magnifico territorio la cui costa affaccia sull’Oceano Indiano. Siamo in Kenya, il Paese che da sempre suggestiona e incanta per i suoi paesaggi selvaggi, per le savane, le zone lacustri e i rilievi montuosi, per tutti quegli scenari dove la natura è assoluta protagonista. Qui ci sono anche i grandi animali: gli elefanti, i rinoceronti e i leoni che è possibile incontrare e avvistare attraverso i diversi e numerosi safari.

A El Karama Wildlife Conservancy si fa proprio questo e non solo. Questo parco naturale, che si occupa della tutela della fauna selvatica, si trova ai piedi del Monte Kenya, il massiccio montuoso più alto del Paese e di tutta l’Africa, secondo solo dopo il Kilimangiaro. È qui, nel cuore di una delle aree faunistiche più belle della regione di Laikipia, che è stata costruita una struttura che permette di vivere un’esperienza intima e selvaggia, sicuramente unica.

Fonte: Getty Images

Dormire in un lodge nel campo safari

El Karama Lodge, questo il nome della struttura situata all’interno dell’omonimo parco, è la destinazione perfetta per i safari in Africa, e per tutti coloro che sentono l’esigenza di vivere avventure a stretto contatto con la natura.

I lodge, che si snodano su 14000 acri di terreno privato, offrono la vista diretta su uno degli habitat più magici di tutto il territorio di Laikipia. Tutti gli alloggi, otto in totale, sono stati realizzati a mano dagli artigiani locali con materiali naturali e sono stati inseriti nel paesaggio circostante in maniera armoniosa. L’obiettivo, infatti, è quello di tutelare l’ambiente e offrire un’esperienza all’insegna della sostenibilità, motivo per cui l’elettricità, per esempio, è alimentata solo dall’energia solare.

La struttura, che è a conduzione familiare, è caratterizzata da un’atmosfera intima ed esclusiva che offre una vacanza di vero lusso, quella di poter vivere a stretto contatto con la natura a ogni ora del giorno e della notte. Basta uscire dagli alloggi, infatti, per poter scoprire tutte le meraviglie circostanti. I safari vengono organizzati a piedi o in auto, e sempre accompagnati da guide locali ed esperte, per andare alla scoperta della natura selvaggia e di tutti gli animali che lo popolano.

È possibile prendere parte al safari anche di notte, se le condizioni climatiche lo permettono, avendo così l’opportunità di vivere un’altra esperienza esclusiva, quella di accamparsi sotto le stelle e dormire in una tenda ascoltando i suoni degli animali.​