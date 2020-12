I fari più belli d’Italia, come una poesia

Pieni di fascino e alle volte anche dai profili intrisi di mistero sono i fari, guardiani del mare che guidano i naviganti. La moderna tecnologia ne ha un po’ scalzato l’importanza nella navigazione, ma rimangono per tutti noi un luogo magico pregno di suggestione. Proprio per questo oggi vi portiamo a scoprire quali sono i fari più belli d'Italia, per vivere un viaggio alternativo e all'insegna della poesia.