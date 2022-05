Passeggiata con gli alpaca, l’esperienza più tenera in Italia

Cosa ci spinge a scegliere le prossime destinazioni di viaggio? Non abbiamo dubbi: si tratta delle esperienze, quelle autentiche, sensoriali e vere. Quelle che ci permettono di ristabilire un contatto primordiale con la natura e con tutte le creature che popolano il mondo che abitiamo.

A farci girare il globo, infatti, non sono più solo i monumenti iconici o le attrazioni turistiche più quotate, ma anche le grandi migrazioni animali, per esempio, o tutte quelle attività che possiamo fare a stretto contatto con loro, come le immersioni con i delfini o il nuoto con i maiali. Adrenaliniche, intense e avventurose, ma anche romantiche. Sono queste le esperienze che stiamo cercando e che rendono unici i nostri ricordi di viaggio.

Tra queste segnaliamo anche quella che sembra essere una delle tendenze più ricercate del momento, apprezzata da grandi e bambini: la passeggiata con gli alpaca. Del resto chi non vorrebbe stare a stretto contatto con quegli animali dolci, buffi, docili e amorevoli che ci incantano sin dal primo scambio di sguardi. Ma per vivere un’esperienza così, però, non abbiamo bisogno di andare in Sud America, perché anche in Italia è possibile incontrarli, accarezzarli e fare trekking con loro.

Passeggiare con gli alpaca in Italia

È un’iniezione di dolcezza, coccole e stupore, quella sensazione che invade e pervade grandi e bambini che si trovano a condividere il proprio tempo con gli alpaca. Questi deliziosi animali, dall’aspetto un po’ fluffy, sono sempre più scelti per la pet therapy o per le attività ludico didattiche rivolte a persone di ogni età.

Così ecco che anche nel nostro Paese, negli ultimi tempi, sono nati dei veri e propri campi dove gli alpaca vivono in mezzo alla natura e qui possono incontrare gli esseri umani. Il risultato di questo incontro è una vera e propria terapia dell’anima e del cuore, che rende felici grandi e bambini.

Dove fare trekking con gli alpaca

Se è questa l’esperienza che sentite di aver bisogno di vivere, per staccare dalla stressante routine quotidiana attraverso il binomio animali e natura, allora vi farà piacere sapere che nel Belpaese esistono diversi luoghi dove poter incontrare questi gentili animali. Pronti a vivere l’esperienza più dolce di sempre?

Nella suggestiva cornice dell’altopiano di Maranza, in Val Pusteria, esiste un luogo intriso di fascino e magia dove gli animali tipici della regione alpina, come mucche, pecore e capre, convivono con gli alpaca. Il luogo da raggiungere è il maso Hinterwalderhof, situato a 1580 metri d’altitudine. È qui che si può vivere un’esperienza indimenticabile insieme ai dolcissimi camelidi.

A pochi chilometri da Trento, nella Valle di Cavedine, sorge un piccolo paradiso naturale che prende il nome di Maso Eden. È qui che vivono gli alpaca circondati dalla natura, pronti a guidare gli ospiti in lentissime passeggiate all’insegna della meraviglia.

Ci spostiamo ora nelle immediate vicinanze della capitale della moda italiana. Vicino a Milano, e più precisamente a Paderno Dugnano, è stato inaugurato Alpacamp, un terreno che si snoda per oltre 2000 metri dove vivono alpaca e altri animali in difficoltà con i quali trascorrere una giornata all’insegna della natura e del relax.

Anche nel Lazio troviamo gli alpaca ad attenderci. A Tarquinia, in provincia di Viterbo, esiste l’allevamento di Alpaca più grande d’Italia. L’azienda agricola Piani degli Alpaca permette agli ospiti di conoscere questi animali, di nutrirli, fare passeggiate e trascorrere del tempo con loro.

Ultimo, ma non per importanza, è Basilicatalpaca, il primo allevamento di Alpaca del Sud Italia che si trova ad Acerenza, in provincia di Potenza. Qui grandi e bambini sono invitati a scoprire tutto su questi splendidi animali, sulla loro tosatura e sulla lavorazione della lana. Non mancano ovviamente lunghe passeggiate all’insegna della lentezza.