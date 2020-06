Viaggio tra le spiagge segrete e bellissime della Catalogna

Non solo Barcellona e le sue splendide (e affollatissime) spiagge: la Catalogna è una regione che ha molto altro da offrire, anche per chi cerca il turismo balneare. Con circa 600 km di costa, lambita dalle acque cristalline del mar Mediterraneo, non mancano certo località stupende dove recarsi in vacanza. Ma se siete alla ricerca di qualche caletta segreta per una giornata all'insegna del relax, ci sono alcune piccole perle che potrebbero fare al caso vostro. Andiamo dunque alla scoperta delle spiagge nascoste della Catalogna, tra quelle suggerite dall'Ente del Turismo.