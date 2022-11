Viaggio in Malesia: 10 destinazioni imperdibili

Laè un Paese di contrasti, dove lingue e culture diverse si fondono e si confondono per creare una nazione unica del Sud-Est asiatico. Ospita splendide città e coste, isole tropicali, barriere coralline, foreste pluviali ricche di fauna selvatica rara, parchi nazionali magici e infiniti tesori da scoprire. C'è davvero tanto da vedere in questa terra meravigliosa, ma noi abbiamo provato a selezionare almenoTra questi, non si può non iniziare da Kuala Lumpur , la sua capitale e città più grande. Antichi mercati ed edifici coloniali si ergono all'ombra delle luminosee dei grattacieli scintillanti. Tra musei e attrazioni intriganti, esperienze gastronomiche e la grande varietà culturale e linguistica che la contraddistingue, è una tappa obbligata di un viaggio in Malesia. (in foto, Kuala Lumpur)