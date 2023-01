Val di Cornia, una Toscana che fa sognare

Una terra che per millenni ha custodito i segreti dell'antica civiltà etrusca, cullandone la storia tra parchi e paesaggi dal fascino ineguagliabile. Laè un gioiello imperdibile della, ultimo spicchio meridionale dellae della, situato di fronte all’Isola d’Elba con alle spalle, proteso verso il promontorio die il mare, come se puntasse a ricongiungersi con tutto l’Arcipelago Toscano. Una meta alternativa alle più tradizionali destinazioni turistiche, che conquista con la combinazione perfetta di natura e archeologia. (In foto, Golfo di Baratti)