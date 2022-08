Come in quadro: 10 panorami italiani che sembrano dipinti

Esistono luoghi nel mondo che sono così belli da non sembrare veri. Destinazioni che per forme, colori e dettagli rimandano a un immaginario surreale e quasi onirico e che incantano lo sguardo di chi si ferma a osservare. Si tratta di borghi, città e panorami che appartengono alla nostra straordinaria penisola e che sono così incredibili che, attraversandoli, si ha come la sensazione di entrare in quelli che sono i dipinti più belli del mondo. E questo è quello che succede a Burano, il delizioso centro abitato a pochi chilometri da Venezia famoso in tutto il mondo per quelle case caratterizzate da tinte cangianti che si specchiano nell'acqua e che creano un'atmosfera unica e irripetibile.