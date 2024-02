Avete mai fatto un? Si tratta di un Paese meraviglioso, da scoprire non solamente durante il periodo natalizio, quando le sue città si ammantano di un fascino speciale. Vediamo allora le sue mete più belle: non possiamo che partire dalla capitale(in foto), luogo ricco di storia e di monumenti affascinanti . Il centro racchiude tesori medievali e splendide architetture barocche, come la famosa Chiesa di San Casimiro.